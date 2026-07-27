Зеленского спросили о возвращении Федорова на должность: что все же решил президент

Президент Украины Владимир Зеленский впервые подробно прокомментировал причины отставки Михаила Федорова, подчеркнув, что кадровые решения во время войны принимаются исходя из эффективности всей системы управления, а не роли отдельных чиновников. Об этом глава государства заявил в интервью Sky News.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Зеленского, он с уважением относится как к Михаилу Федорову, так и к бывшему главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, однако успех военных операций зависит от совместной работы большого количества структур.

Президент отметил, что удары по объектам на территории России, как и другие сложные операции, являются результатом координации разведки, специальных служб, Генерального штаба, командования и военных подразделений.

Журналист спросил Зеленского, рассматривает ли он возможность повторного назначения Федорова. Президент не дал прямого ответа, однако подчеркнул, что не намерен допускать ситуации, когда внутренние разногласия между руководителями начинают влиять на оборонные решения.

По словам главы государства, в условиях войны он не может тратить время на постоянное урегулирование конфликтов между различными структурами. Главной задачей остается обеспечение слаженной работы Генерального штаба и Министерства обороны, а также поиск новых решений в сфере мобилизации и усиления противоракетной обороны.

Отдельно Владимир Зеленский отметил, что, несмотря на успехи Украины в развитии беспилотных технологий, современные дроны не способны заменить военнослужащих на передовой. Он подчеркнул, что удержание позиций по-прежнему зависит от присутствия подготовленных подразделений на линии фронта.

"Если не будет солдат, можно потерять сначала село, а затем и город", — заявил президент, подчеркнув, что технологическое превосходство должно сочетаться с достаточным количеством личного состава и эффективным взаимодействием всех элементов обороны.

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