logo

BTC/USD

65397

ETH/USD

1968.73

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленского спросили о возвращении Федорова на должность: что все же решил президент
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленского спросили о возвращении Федорова на должность: что все же решил президент

Президент заявил, что кадровые решения продиктованы необходимостью единства армии, а не конфликтами отдельных руководителей

27 июля 2026, 07:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский впервые подробно прокомментировал причины отставки Михаила Федорова, подчеркнув, что кадровые решения во время войны принимаются исходя из эффективности всей системы управления, а не роли отдельных чиновников. Об этом глава государства заявил в интервью Sky News.

Зеленского спросили о возвращении Федорова на должность: что все же решил президент

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Зеленского, он с уважением относится как к Михаилу Федорову, так и к бывшему главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, однако успех военных операций зависит от совместной работы большого количества структур. 

Президент отметил, что удары по объектам на территории России, как и другие сложные операции, являются результатом координации разведки, специальных служб, Генерального штаба, командования и военных подразделений.

Журналист спросил Зеленского, рассматривает ли он возможность повторного назначения Федорова. Президент не дал прямого ответа, однако подчеркнул, что не намерен допускать ситуации, когда внутренние разногласия между руководителями начинают влиять на оборонные решения.

По словам главы государства, в условиях войны он не может тратить время на постоянное урегулирование конфликтов между различными структурами. Главной задачей остается обеспечение слаженной работы Генерального штаба и Министерства обороны, а также поиск новых решений в сфере мобилизации и усиления противоракетной обороны.

Отдельно Владимир Зеленский отметил, что, несмотря на успехи Украины в развитии беспилотных технологий, современные дроны не способны заменить военнослужащих на передовой. Он подчеркнул, что удержание позиций по-прежнему зависит от присутствия подготовленных подразделений на линии фронта.

"Если не будет солдат, можно потерять сначала село, а затем и город", — заявил президент, подчеркнув, что технологическое превосходство должно сочетаться с достаточным количеством личного состава и эффективным взаимодействием всех элементов обороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — есть два варианта: Зеленский рассказал, что ждет Украину зимой.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости