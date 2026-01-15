Зеленський зустрівся із Залужним: про що говорили

Президент Володимир Зеленський зустрівся із колишнім головнокомандувачем ЗСУ, а нині послом України у Великій Британії Валерієм Залужним.

Володимир Зеленський та Валерій Залужний. Фото: з відкритих джерел

У соцмережах глава держави повідомив, що подякував ексголовкому за "роботу в команді України".

"І важливо, що ми всі разом захищаємо незалежність України, наші національні інтереси, наших людей. Обговорили дипломатичні завдання, які актуальні зараз та можуть посилити всіх нас – Україну, нашу стійкість. Слава Україні!" — наголосив президент.

Нагадаємо, видання "Коментарі" писало, що наприкінці грудня у ЗМІ ширились чутки про те, що посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний готується піти з посади в Лондоні на початку січня. За даними джерел, Залужний перебував з візитом у Києві, коли повідомив про бажання залишити свою посаду посла України у Великій Британії. Попри різні пропозиції для Залужного, український посол відмовив президенту.

