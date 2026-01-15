Передав скарги від військових: Стерненко зустрівся із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з відомим волонтером та громадським діячем Сергієм Стерненком.

Володимир Зеленський та Сергій Стерненко. Фото: з відкритих джерел

У повідомленні в соцмережах президент зазначив, що подякував волонтеру за підтримку української армії та зусилля з розвитку дронової складової захисту України.

"Обговорили актуальні питання щодо волонтерства, законодавчу підтримку волонтерства та конкретну роботу з бригадами. Важливо, щоб був максимум реальної інформації з усіх рівнів. Домовилися співпрацювати", — зазначив Зеленський.

Водночас Сергій Стерненко повідомив, що з президентом говорили про "найбільш актуальні питання як щодо забезпечення війська та благодійної діяльності, так і щодо інших викликів, які стоять перед нашою державою".

"Передав від військових побажання та скарги — ми щодня отримуємо багато фідбеку з фронту, з усіх напрямків. І як фонд ми готові надавати його ще більше, а також допомагати із розвитком безпілотних технологій. Щоб військо було сильнішим. Щоб Україна була сильнішою. Пряма та відверта комунікація важлива. Дякую президентові за таку розмову", — написав Стерненко у соцмережах.

Як повідомляв портал "Коментарі", напередодні президент Володимир Зеленський зустрівся із відомим волонтером, колишнім шоуменом Сергієм Притулою. У соцмережах глава держави повідомив, що подякував засновнику "Фонду Притули" за допомогу Збройним Силам України, нашому захисту та стійкості.

Сергій Притула у Facebook подякував Зеленському за "предметну розмову щодо важливості роботи волонтерського руху у зміцненні обороноздатності країни".