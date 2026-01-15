Зеленский встретился с Залужным: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский встретился с бывшим главнокомандующим ВСУ, а ныне послом Украины в Великобритании Валерием Залужным.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

В соцсетях глава государства сообщил, что поблагодарил эксглавкома за "работу в команде Украины".

"И важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши национальные интересы, наших людей. Обсудили дипломатические задачи, которые актуальны сейчас и могут усилить всех нас – Украину, нашу устойчивость. Слава Украине!" – подчеркнул президент.

Напомним, издание "Комментарии" писало, что в конце декабря в СМИ ходили слухи о том, что посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный готовится уйти с должности в Лондоне в начале января. По данным источников, Залужный находился с визитом в Киеве, когда сообщил о желании покинуть свой пост посла Украины в Великобритании. Несмотря на разные предложения для Залужного, украинский посол отказал президенту.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с известным волонтером и общественным деятелем Сергеем Стерненко. В сообщении в соцсетях президент отметил, что поблагодарил волонтера за поддержку украинской армии и усилия по развитию дроновой составляющей защиты Украины.

В то же время Сергей Стерненко сообщил, что с президентом говорили о "наиболее актуальных вопросах как по обеспечению войска и благотворительной деятельности, так и по другим вызовам, стоящим перед нашим государством". Стерненко также отметил, что передал Зеленскому от военных пожелания и жалобы.