Зеленський зробив зізнання про страх перед Трампом

Усі лідери у світі "бояться" американського президента Дональда Трампа, але президент України Володимир Зеленський його не боїться. Оскільки США – давній стратегічний партнер України, а чи не ворог. Як повідомляє портал "Коментарі", про це український президент заявив в інтерв'ю "The Guardian".
Під час інтерв'ю журналіст спитав Зеленського, чи боїться він американського президента. Зеленський відповів, що не боїться.
Володимир Зеленський також додав, що під час зустрічі у Білому домі Трамп не розкидав карти бойових дій під час суперечки, що виникла в Овальному кабінеті. За словами Зеленського, відносини між ним та Трампом – нормальні, ділові та конструктивні. А Україна шанує вибір американського народу.
Зазначимо, під час цього інтерв'ю президент Володимир Зеленський заявив, що західні партнери багатьма речами допомагають Україні продовжувати боротьбу проти РФ, але вони панічно бояться бути втягнутими у війну. Саме тому питання запровадження європейських військових в Україну під час активних бойових дій потребує обережного підходу. Якщо тиснути на партнерів надто з цього приводу, існують ризики негативних наслідків.
