Зеленський зробив зізнання про страх перед Трампом
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський зробив зізнання про страх перед Трампом

Глава української держави Володимир Зеленський наголосив, що Україна для США друг, тому жодного страху перед Трампом у нього немає і не може бути

10 листопада 2025, 07:48
Усі лідери у світі "бояться" американського президента Дональда Трампа, але президент України Володимир Зеленський його не боїться. Оскільки США – давній стратегічний партнер України, а чи не ворог. Як повідомляє портал "Коментарі", про це український президент заявив в інтерв'ю "The Guardian".

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Під час інтерв'ю журналіст спитав Зеленського, чи боїться він американського президента. Зеленський відповів, що не боїться.

"Ні... ми не вороги Америки. Ми друзі. То чому ми маємо боятися?", — сказав український лідер.

Володимир Зеленський також додав, що під час зустрічі у Білому домі Трамп не розкидав карти бойових дій під час суперечки, що виникла в Овальному кабінеті. За словами Зеленського, відносини між ним та Трампом – нормальні, ділові та конструктивні. А Україна шанує вибір американського народу.

"Трампа обрав його народ. Ми повинні поважати вибір, зроблений американським народом, так само, як мене вибрав мій народ. США є нашим стратегічним партнером протягом багатьох років, можливо, навіть десятиліть та віків", — наголосив президент України.

Зазначимо, під час цього інтерв'ю президент Володимир Зеленський заявив, що західні партнери багатьма речами допомагають Україні продовжувати боротьбу проти РФ, але вони панічно бояться бути втягнутими у війну. Саме тому питання запровадження європейських військових в Україну під час активних бойових дій потребує обережного підходу. Якщо тиснути на партнерів надто з цього приводу, існують ризики негативних наслідків.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський заявив, що Росія здатна розпочати нову агресію проти однієї з країн Європи ще до завершення війни проти України. Про це він сказав в інтерв'ю Guardian.




Джерело: https://www.theguardian.com/world/2025/nov/09/volodymyr-zelenskyy-why-should-i-be-afraid-donald-trump
