Зеленський зробив зізнання про страх перед Трампом

Усі лідери у світі "бояться" американського президента Дональда Трампа, але президент України Володимир Зеленський його не боїться. Оскільки США – давній стратегічний партнер України, а чи не ворог. Як повідомляє портал "Коментарі", про це український президент заявив в інтерв'ю "The Guardian".

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Під час інтерв'ю журналіст спитав Зеленського, чи боїться він американського президента. Зеленський відповів, що не боїться.

"Ні... ми не вороги Америки. Ми друзі. То чому ми маємо боятися?", — сказав український лідер.

Володимир Зеленський також додав, що під час зустрічі у Білому домі Трамп не розкидав карти бойових дій під час суперечки, що виникла в Овальному кабінеті. За словами Зеленського, відносини між ним та Трампом – нормальні, ділові та конструктивні. А Україна шанує вибір американського народу.

"Трампа обрав його народ. Ми повинні поважати вибір, зроблений американським народом, так само, як мене вибрав мій народ. США є нашим стратегічним партнером протягом багатьох років, можливо, навіть десятиліть та віків", — наголосив президент України.

Зазначимо, під час цього інтерв'ю президент Володимир Зеленський заявив, що західні партнери багатьма речами допомагають Україні продовжувати боротьбу проти РФ, але вони панічно бояться бути втягнутими у війну. Саме тому питання запровадження європейських військових в Україну під час активних бойових дій потребує обережного підходу. Якщо тиснути на партнерів надто з цього приводу, існують ризики негативних наслідків.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський заявив, що Росія здатна розпочати нову агресію проти однієї з країн Європи ще до завершення війни проти України. Про це він сказав в інтерв'ю Guardian.



