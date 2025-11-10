Зеленский сделал признание о страхе перед Трампом

Все лидеры в мире "боятся" американского президента Дональда Трампа, но президент Украины Владимир Зеленский его не боится. Поскольку США – давний стратегический партнер Украины, а не враг. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский президент заявил в интервью "The Guardian".

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Во время интервью журналист спросил Зеленского, боится ли он американского президента. Зеленский ответил, что не боится.

"Нет... мы не враги Америки. Мы друзья. Так почему мы должны бояться?", — сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский также добавил, что во время встречи в Белом доме Трамп не разбрасывал карты боевых действий во время перепалки, возникшей в Овальном кабинете. По словам Зеленского, отношения между ним и Трампом — нормальные, деловые и конструктивные. А Украина уважает выбор американского народа.

"Трампа выбрал его народ. Мы должны уважать выбор, сделанный американским народом, так же, как меня выбрал мой народ. США являются нашим стратегическим партнером в течение многих лет, возможно, даже десятилетий и веков", — акцентировал президент Украины.

Отметим, в ходе этого же интервью президент Владимир Зеленский заявил, что западные партнёры многими вещами помогают Украине продолжать борьбу против РФ, но они панически боятся быть втянутыми в войну. Именно поэтому вопрос введения европейских военных в Украину во время активных боевых действий требует осторожного подхода. Если давить на партнеров слишком сильно по этому поводу, существуют риски негативных последствий.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский заявил, что Россия способна начать новую агрессию против одной из стран Европы еще до завершения войны против Украины. Об этом он сказал в интервью The Guardian.



