президент Зеленский рассказал, чего европейцы в войне РФ против Украины боятся больше всего
Зеленский рассказал, чего европейцы в войне РФ против Украины боятся больше всего

Владимир Зеленский высказался об иностранных войсках в Украине

10 ноября 2025, 07:16
Автор:
Кравцев Сергей

Западные партнёры многими вещами помогают Украине продолжать борьбу против РФ, но они панически боятся быть втянутыми в войну. Именно поэтому вопрос введения европейских военных в Украину во время активных боевых действий требует осторожного подхода. Если давить на партнеров слишком сильно по этому поводу, существуют риски негативных последствий. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью The Guardian заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал, чего европейцы в войне РФ против Украины боятся больше всего

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Лидеры боятся своих обществ. Они не хотят быть втянутыми в войну", — отметил президент, комментируя готовность Британии и Франции направить войска в Украину после мирного соглашения.

При этом он добавил, что решение об отправке войск является "их выбором". Если давить слишком сильно, существует риск, что Киев может потерять "финансовую и военную поддержку наших партнеров", считает Зеленский.

На уточнение журналиста, хотел бы он, чтобы британские военные прибыли раньше – например, чтобы занять оборонительные позиции на границе Украины с Беларусью, глава государства ответил, что конечно же, он этого хотел бы. 

“Мы просим о многих вещах, в частности оружие и членство в ЕС и НАТО", — заявил президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский заявил, что Россия способна начать новую агрессию против одной из стран Европы еще до завершения войны против Украины. Об этом он сказал в интервью The Guardian.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский озвучил хорошие новости по Patriot: какая система уже работает, сколько еще на подходе.



https://www.theguardian.com/world/2025/nov/09/volodymyr-zelenskyy-why-should-i-be-afraid-donald-trump
