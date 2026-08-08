Зеленський зробив жорстку заяву про Донбас: до чого потрібно готуватися

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зможе здобути перемогу у війні проти України. За словами глави держави, Кремлю необхідно продемонструвати російському суспільству бодай якийсь результат війни, а тому Москва прагне захопити весь Донбас.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що Україна не збирається добровільно залишати території Донецької та Луганської областей. Президент пояснив, що такий крок не гарантуватиме завершення війни, адже після отримання бажаного результату Кремль може спробувати просунутися далі.

"Йому потрібно продавати перемогу. Перемоги у нього в Україні не буде. Йому потрібно захопити Донбас. Ми відходити самі по собі не збираємося. Що йому продати як перемогу?", — зазначив Зеленський.

Глава держави також розповів про майбутні гарантії безпеки для України. За його словами, після завершення війни Київ розраховує отримати потужні гарантії від Сполучених Штатів на випадок нового нападу Росії.

Окремо Володимир Зеленський зазначив, що наразі припинення вогню необхідне обом сторонам. Він підкреслив, що ніхто не може точно передбачити, яким буде фінал війни, тому зупинка бойових дій є важливим кроком для подальшого процесу.

Таким чином, Київ не розглядає односторонній вихід із Донбасу як спосіб завершення війни. Для України принциповим залишається питання гарантій, які мають не просто зафіксувати припинення бойових дій, а й не допустити нового масштабного наступу РФ у майбутньому.

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