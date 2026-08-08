Страшних ударів РФ буде менше: Зеленський розкрив нову домовленість із США

Україна домовилася зі США про щомісячні постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спільної прес-конференції із президентом Сербії Олександром Вучичем.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, саме Сполучені Штати зараз мають найбільші можливості для забезпечення України боєприпасами, необхідними для боротьби з російськими балістичними ракетами.

"США щомісяця поставлятимуть Україні ракети-перехоплювачі для Patriot. Ми маємо домовленість", — заявив Зеленський.

При цьому президент одразу попередив, що досягнуті домовленості не вирішують проблеми повністю. Отриманої кількості перехоплювачів буде недостатньо для всіх потреб української протиповітряної оборони.

Особливої актуальності питання постачання набуло на тлі посилення російських масованих атак. Росія все частіше використовує балістичні ракети у поєднанні з ударними безпілотниками та крилатими ракетами, створюючи для української ППО складну ситуацію з одночасним ураженням великої кількості цілей.

Patriot залишається однією з ключових систем, здатних протистояти російським балістичним ракетам. Однак ефективність таких комплексів безпосередньо залежить не тільки від кількості установок, а й від достатнього запасу ракет-перехоплювачів.

Саме тому Київ домагається від партнерів не разового постачання, а стабільного забезпечення боєприпасами. Щомісячний формат постачання може дозволити Україні більш ефективно планувати використання систем ППО та підтримувати їхню боєздатність під час тривалої війни.

У той же час заява Зеленського свідчить про дефіцит перехоплювачів, що зберігається. Навіть регулярні постачання зі США, за словами президента, не зможуть повністю покрити потреби України. Це означає, що Київ продовжуватиме шукати додаткові джерела ракет та можливості для посилення протиповітряної оборони.

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