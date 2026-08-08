Зеленский сделал жесткое заявление о Донбассе: к чему нужно готовиться

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не сможет одержать победу в войне против Украины. По словам главы государства, Кремлю необходимо продемонстрировать российскому обществу хоть какой-то исход войны, поэтому Москва стремится захватить весь Донбасс.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не собирается добровольно покидать территорию Донецкой и Луганской областей. Президент пояснил, что такой шаг не будет гарантировать завершение войны, ведь после получения желаемого результата Кремль может попытаться продвинуться дальше.

"Ему нужно продавать победу. Победы у него на Украине не будет. Ему нужно захватить Донбасс. Мы уходить сами по себе не собираемся. Что ему продать как победу?", – отметил Зеленский.

Глава государства также рассказал о будущих гарантиях безопасности для Украины. По его словам, по завершении войны Киев рассчитывает получить мощные гарантии от Соединенных Штатов на случай нового нападения России.

Отдельно Владимир Зеленский отметил, что в настоящее время прекращение огня необходимо обеим сторонам. Он подчеркнул, что никто не может точно предсказать, каков будет финал войны, поэтому остановка боевых действий является важным шагом для дальнейшего процесса.

Таким образом, Киев не рассматривает односторонний выход из Донбасса как способ завершения войны. Для Украины принципиальным остается вопрос гарантий, которые должны просто зафиксировать прекращение боевых действий, но и не допустить нового масштабного наступления РФ в будущем.

Также издание "Комментарии" сообщало — страшных ударов РФ будет меньше: Зеленский раскрыл новую договоренность с США.



