Зеленський зробив заяву про примус Трампа, який наблизить мир

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що спроби примусити Україну до поступок не стануть дієвим інструментом для швидкого припинення бойових дій. В інтерв'ю французькому виданню Le Monde глава держави наголосив, що реальний шлях до миру пролягає через посилення впливу на країну-агресора.

Трамп, Зеленський і Путін

За словами Зеленського, якщо міжнародні партнери, зокрема США, справді прагнуть оперативного результату, їм варто змінити вектор політичного та військового тиску. "Я вважаю, що якщо Сполучені Штати справді хочуть швидкого завершення цієї війни, то цього буде досягнуто не шляхом посилення тиску на Україну. Це вирішиться більшим тиском на Росію", — підкреслив президент.

Попри чітку позицію України, Володимир Зеленський зауважив, що остаточне рішення щодо методів впливу залишається за Вашингтоном. "Але це їхнє право обирати", — додав він, натякаючи на суверенність зовнішньої політики Сполучених Штатів.

Президент резюмував, що будь-який сценарій "швидкого миру" за рахунок українських інтересів лише відтермінує конфлікт, тоді як рішучі дії проти РФ здатні поставити в ньому крапку.

процес організації прямого діалогу між Україною, Сполученими Штатами та Росією наразі перебуває на етапі узгодження складних логістичних та безпекових питань. Як повідомив президент Володимир Зеленський, конкретної дати майбутньої тристоронньої зустрічі поки не визначено.

Головною перешкодою для проведення саміту стали суворі протоколи безпеки американської сторони, запроваджені через загострення конфлікту на Близькому Сході. "Дати наступних трьохсторонніх перемовин між Україною, США та РФ наразі немає", — констатував глава держави, додавши, що такий захід наразі вкрай важко організувати, оскільки "американські представники не виїжджають з США з міркувань безпеки".