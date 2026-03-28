Зеленский сделал заявление о принуждении Трампа, которое приблизит мир

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что попытки принудить Украину к уступкам не станут действенным инструментом быстрого прекращения боевых действий. В интервью французскому изданию Le Monde глава государства подчеркнул, что реальный путь к миру проходит через усиление влияния на страну-агрессора.

Трамп, Зеленский и Путин

По словам Зеленского, если международные партнеры, в частности США, действительно стремятся к оперативному результату, им следует изменить вектор политического и военного давления. "Я считаю, что если Соединенные Штаты действительно хотят быстрого завершения этой войны, то это будет достигнуто не путем усиления давления на Украину. Это решится большим давлением на Россию", – подчеркнул президент.

Несмотря на четкую позицию Украины, Владимир Зеленский отметил, что окончательное решение о методах влияния остается за Вашингтоном. "Но это их право выбирать", — добавил он, намекая на суверенность внешней политики Соединенных Штатов.

Президент резюмировал, что любой сценарий скорого мира за счет украинских интересов лишь отсрочит конфликт, тогда как решительные действия против РФ способны поставить в нем точку.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что процесс организации прямого диалога между Украиной, Соединенными Штатами и Россией сейчас находится на этапе согласования сложных логистических и вопросов безопасности. Как сообщил президент Владимир Зеленский, конкретная дата предстоящей трехсторонней встречи пока не определена.

Главным препятствием для проведения саммита стали строгие протоколы безопасности американской стороны, введенные из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. "Даты последующих трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ пока нет", — констатировал глава государства, добавив, что такое мероприятие пока крайне трудно организовать, поскольку "американские представители не выезжают из США из соображений безопасности".