Головна Новини Політика президент Бояться виїжджати: Зеленський повідомив, чому гальмуються перемовини з США та РФ
Бояться виїжджати: Зеленський повідомив, чому гальмуються перемовини з США та РФ

«Україна готова будь-де»: президент пояснив логістичні труднощі в організації тристоронніх переговорів

27 березня 2026, 21:19
Автор:
Недилько Ксения

Процес організації прямого діалогу між Україною, Сполученими Штатами та Росією наразі перебуває на етапі узгодження складних логістичних та безпекових питань. Як повідомив президент Володимир Зеленський, конкретної дати майбутньої тристоронньої зустрічі поки не визначено.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Головною перешкодою для проведення саміту стали суворі протоколи безпеки американської сторони, запроваджені через загострення конфлікту на Близькому Сході. "Дати наступних трьохсторонніх перемовин між Україною, США та РФ наразі немає", — констатував глава держави, додавши, що такий захід наразі вкрай важко організувати, оскільки "американські представники не виїжджають з США з міркувань безпеки".

Ситуація ускладнюється різними позиціями сторін щодо місця проведення переговорів. Російська делегація висловлює готовність до зустрічей на майданчиках у Туреччині або країнах Європи, проте категорично відмовляється від візиту до Сполучених Штатів.

Попри ці розбіжності, офіційний Київ демонструє максимальну гнучкість у виборі локації. "Україна ж готова зустрітися будь-де і працює над тим, щоб зустріч все ж відбулася", — наголосив Зеленський. Наразі українські дипломати продовжують шукати компромісний варіант, який задовольнив би безпекові вимоги Вашингтона та водночас був прийнятним для інших учасників процесу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр висловила переконання, що будь-які спроби вмиротворити агресора шляхом територіальних поступок не принесуть тривалого миру. За її словами, сценарій, за якого Україна нібито "віддає" Донбас заради припинення бойових дій, є ілюзорним.



