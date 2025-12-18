Зеленський зробив заяву про переговори: чого зараз більше всього потребує Україна

Будь-яка війна зрештою завершується переговорами, однак Україна має підійти до них із позиції сили. Про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава держави наголосив, що Київ зацікавлений у якнайшвидшому завершенні війни, проте для цього країна повинна мати міцні стартові умови. За його словами, Росія має чітко усвідомлювати реальний рівень цієї сили.

Володимир Зеленський пояснив, що йдеться не лише про внутрішню моральну стійкість українського суспільства. Важливо, щоб Москва бачила гарантії стабільного фінансування України, зокрема на 2026-2027 роки. Прикладом таких гарантій президент назвав рішення щодо так званих репараційних кредитів.

"Це сигнал Росії, що Україна не впаде через нестачу коштів, озброєння чи соціальної допомоги. Саме тому подібні рішення мають принципове значення", – зазначив президент.

Окремо Володимир Зеленський зупинився на питанні економічного тиску на Росію. Він підкреслив, що санкційна політика має бути посилена, передусім у сфері енергетики та експорту. За його словами, лише жорсткі обмеження можуть реально впливати на можливості Кремля фінансувати війну.

Президент наголосив, що необхідно максимально скорочувати доходи російської економіки шляхом санкцій, аби ці кошти не спрямовувалися на військові потреби.

Підсумовуючи, Володимир Зеленський заявив, що поєднання стабільного фінансування України та скорочення фінансових ресурсів Росії є ключовим фактором, який може змусити Москву перейти до дипломатичного шляху врегулювання.

Читайте також на порталі "Коментарі" — зараз натяків на те, що росіяни відмовляються від мирної угоди, немає. Про це глава держави Володимир Зеленський заявив відповідаючи на питання про потенційну відмову росіян від мирної угоди, але зауважив, що якщо це станеться, то тоді США та Європа мають посилювати Україну.



