Главная Новости Политика президент Зеленский сделал заявление о переговорах: в чем сейчас больше всего нуждается Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский сделал заявление о переговорах: в чем сейчас больше всего нуждается Украина

Президент заявил, что любая война заканчивается переговорами, Украине нужна сильная позиция

18 декабря 2025, 11:51
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Любая война наконец завершается переговорами, однако Украина должна подойти к ним с позиции силы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Зеленский сделал заявление о переговорах: в чем сейчас больше всего нуждается Украина

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства подчеркнул, что Киев заинтересован в скорейшем завершении войны, однако для этого страна должна иметь крепкие стартовые условия. По его словам, Россия должна четко отдавать себе отчет в реальном уровне этой силы.

Владимир Зеленский объяснил, что речь идет не только о внутренней моральной стойкости украинского общества. Важно, чтобы Москва видела гарантии стабильного финансирования Украины, в частности, на 2026-2027 годы. Примером таких гарантий президент назвал решение о так называемых репарационных кредитах.

"Это сигнал России, что Украина не упадет из-за нехватки средств, вооружения или социальной помощи. Именно поэтому подобные решения имеют принципиальное значение", – отметил президент.

Отдельно Владимир Зеленский остановился на вопросе экономического давления на Россию. Он подчеркнул, что санкционная политика должна быть усилена, прежде всего, в сфере энергетики и экспорта. По его словам, только жесткие ограничения могут реально влиять на возможности Кремля финансировать войну.

Президент подчеркнул, что необходимо максимально сокращать доходы российской экономики путем санкций, чтобы эти средства не направлялись на военные нужды.

Подытоживая, Владимир Зеленский заявил, что сочетание стабильного финансирования Украины и сокращение финансовых ресурсов России является ключевым фактором, который может заставить Москву перейти к дипломатическому пути урегулирования.

Читайте на портале "Комментарии" — сейчас намеков на то, что россияне отказываются от мирного соглашения, нет. Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопрос о потенциальном отказе россиян от мирного соглашения, но отметил, что если это произойдет, то тогда США и Европа должны усиливать Украину.




