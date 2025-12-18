Зараз натяків на те, що росіяни відмовляються від мирної угоди, немає. Про це глава держави Володимир Зеленський заявив відповідаючи на питання про потенційну відмову росіян від мирної угоди, але зауважив, що якщо це станеться, то тоді США та Європа мають посилювати Україну.

Президент Зеленський зробив заяву про мирну угоду з Росією

"Тому що це говорить, що одна сторона війни, а саме Росія, відмовилась від дипломатичного шляху. Значить, треба посилювати іншу, Україну. Посилювати. А це зброя, це санкції і це гроші. І це стосується і США, і Європи", – наголосив президент.

Водночас Зеленський додає, що на його думку, у Москві завершення війни не хочуть.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський диктатор Володимир Путін зазначив, що рік, що минає, став важливим етапом у вирішенні завдань "СВО": він заявив про окупацію понад трьохсот населених пунктів України.

"Російська армія завоювала та міцно утримує стратегічну ініціативу на всій лінії фронту. Наші війська впевнено просуваються вперед і перемелюють супротивника. Ми пишаємось подвигами наших солдатів і офіцерів, які б'ються на передовій, усіх, хто захищає Росію, безпеку наших громадян", – заявив диктатор.

За словами Путіна, ЗС РФ "перемелюють супротивника, зокрема його елітні частини, які пройшли підготовку в західних військових центрах".

"РФ має можливість нарощувати темпи наступу на стратегічно важливих напрямках СВО. Склад ВМФ РФ цього року поповнили нові підводні човни та 19 надводних кораблів та суден", — заявив Путін. Він відзначив успішні випробування "Буревісника" та "Посейдона", вказавши, що ці комплекси "вже є" і продовжать удосконалюватися.