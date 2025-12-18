logo_ukra

BTC/USD

87272

ETH/USD

2852.14

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Президент Зеленський зробив заяву про мирну угоду з Росією
commentss НОВИНИ Всі новини

Президент Зеленський зробив заяву про мирну угоду з Росією

Президент України заявив, що немає натяків, що росіяни відмовляються від мирної угоди

18 грудня 2025, 11:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Зараз натяків на те, що росіяни відмовляються від мирної угоди, немає. Про це глава держави Володимир Зеленський заявив відповідаючи на питання про потенційну відмову росіян від мирної угоди, але зауважив, що якщо це станеться, то тоді США та Європа мають посилювати Україну.

Президент Зеленський зробив заяву про мирну угоду з Росією

Президент Зеленський зробив заяву про мирну угоду з Росією

"Тому що це говорить, що одна сторона війни, а саме Росія, відмовилась від дипломатичного шляху. Значить, треба посилювати іншу, Україну. Посилювати. А це зброя, це санкції і це гроші. І це стосується і США, і Європи", – наголосив президент.

Водночас Зеленський додає, що на його думку, у Москві завершення війни не хочуть.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський диктатор Володимир Путін зазначив, що рік, що минає, став важливим етапом у вирішенні завдань "СВО": він заявив про окупацію понад трьохсот населених пунктів України.

"Російська армія завоювала та міцно утримує стратегічну ініціативу на всій лінії фронту. Наші війська впевнено просуваються вперед і перемелюють супротивника. Ми пишаємось подвигами наших солдатів і офіцерів, які б'ються на передовій, усіх, хто захищає Росію, безпеку наших громадян", – заявив диктатор.

За словами Путіна, ЗС РФ "перемелюють супротивника, зокрема його елітні частини, які пройшли підготовку в західних військових центрах".

"РФ має можливість нарощувати темпи наступу на стратегічно важливих напрямках СВО. Склад ВМФ РФ цього року поповнили нові підводні човни та 19 надводних кораблів та суден", — заявив Путін. Він відзначив успішні випробування "Буревісника" та "Посейдона", вказавши, що ці комплекси "вже є" і продовжать удосконалюватися.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини