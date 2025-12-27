Зеленський зробив заяви про компроміси, заради припинення вогню

Україна висловилася за пропозицію Дональда Трампа щодо припинення вогню та зафіксувала готовність до компромісів у спеціальному плані з 20 пунктів. Проте сталий мир можливий лише за умови єдності США та Європи у підтримці Києва. Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів щодо перспектив завершення війни.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Український лідер акцентував, що для України мир є єдиним пріоритетом, і заради нього Київ уже пішов на вагомі поступки, які відображені в робочих документах.

"Україна підтримала пропозицію президента Трампа щодо припинення вогню. Україна пішла на багато різних компромісів, і цьому є фіксація в наших домовленостях, у робочих домовленостях, у нашому 20-пунктному плані. Україна йде на все, що може зупинити цю війну", — зазначив Володимир Зеленський.

На його думку, якщо Росія демонструє бажання воювати далі, зупинити її може лише консолідована позиція світу. Натомість будь-яка підтримка агресора з боку Заходу означатиме неминуче затягування конфлікту.

Формула сили: для сильної позиції за столом переговорів Україні необхідні ППО, зброя та фінансова допомога.

При цьому президент називає два сценарії: варіант А – швидке закінчення війни через зупинку Росії. Варіант Б – продовження війни, що стане ризиком для всього світу.

Володимир Зеленський попередив, що Росія не зупиниться на Україні, незважаючи на будь-які договори чи "красномовні меседжі" Кремля.

"Якщо ми йдемо на ті чи інші кроки, важливо, щоб гарантії безпеки були сильними, ми були захищені. І якщо американська сторона порушує питання про референдум чи про вибори. Точнісінько це не може бути в таких умовах, в яких живемо ми сьогодні", — додав Володимир Зеленський.



