Зеленський перед зустріччю з Трампом назвав червоні лінії, які не переступить Україна
Зеленський перед зустріччю з Трампом назвав червоні лінії, які не переступить Україна

Президент дав зрозуміти, що є принципові речі, від яких Україна не готова відмовитись

27 грудня 2025, 13:40
Україна має червоні лінії перед зустріччю президентів у США – це територіальні питання, ЗАЕС та гарантії безпеки. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Зеленський перед зустріччю з Трампом назвав червоні лінії, які не переступить Україна

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Якщо ми йдемо на ті чи інші кроки, важливо, щоб гарантії безпеки були сильними, ми були захищені. І якщо американська сторона порушує питання про референдум чи про вибори. Точнісінько це не може бути в таких умовах, в яких живемо ми сьогодні", — додав Володимир Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — союзники України планують зібратися у січні 2026 року, щоб остаточно узгодити заходи щодо безпеки після можливого досягнення припинення вогню у війні з Росією. Про це повідомляє Euractiv із посиланням на неназваного представника Єлисейського палацу.

Також видання "Коментарі" повідомляло – пропозиція Сполучених Штатів надати Україні гарантії безпеки, порівняні зі статтею 5 Північноатлантичного альянсу, може виявитися не лише нереалістичною, а й потенційно небезпечною. Про це йдеться в колонці для Washington Post, авторами якої стали професор політики Росії та Євразії Рендського інституту Семюел Чарап та директор з військового аналізу організації Defense Priorities Дженіфер Кавана.

Експерти звертають увагу, що Вашингтон упродовж усієї повномасштабної війни послідовно відмовлявся від відправки американських військ в Україну – і на це є фундаментальні причини. За їхніми словами, якби захист України розглядався як життєво важливий інтерес США, американські військові вже давно були б на її території.




