Зеленський зробив найболючіший вибір: розкрито справжні причини звільнення Федорова

Відставка Михайла Федорова з посади міністра оборони стала одним із найнесподіваніших кадрових рішень Володимира Зеленського. Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на учасників закритого засідання парламентської фракції "Слуга народу", президент особисто зізнався депутатам, що рішення далося йому вкрай тяжким.

Володимир Зеленський та Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

За словами співрозмовників, Зеленський близько десяти хвилин підбирав слова, пояснюючи причини звільнення одного зі своїх найближчих соратників. Головним аргументом став затяжний конфлікт між міністром оборони та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Президент нібито заявив, що Міністерство оборони та Генеральний штаб фактично перестали працювати як єдина команда. За його словами, Федоров робив ставку на цифровізацію армії та розвиток технологічних проектів, тоді як військове керівництво наполягало на фінансуванні конкретних видів озброєння та оперативних потреб фронту.

Джерела стверджують, що взаємні звинувачення між Сирським та Федоровим стали системними. Військові скаржилися на відсутність фінансування окремих операцій, тоді як керівництво Міноборони запевняло, що необхідні ресурси вже виділено, проте використовувалися неефективно.

Ще однією причиною кадрового рішення президент нібито назвав відсутність обіцяної реформи мобілізації. За даними видання, саме тому новим керівником оборонного відомства планують зробити нинішнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, якому доручать навести лад у системі комплектування армії.

Співрозмовники "УП" також стверджують, що Зеленський попередив депутатів про можливу нову масштабну мобілізацію в Росії восени і наголосив на необхідності вирішити внутрішні проблеми України до можливого загострення ситуації. У результаті президент зробив вибір на користь збереження єдиної вертикалі управління армією, незважаючи на політичну ціну такого рішення.

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