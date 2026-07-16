Зеленский сделал самый болезненный выбор: раскрыты истинные причины увольнения Федорова

Отставка Михаила Федорова с должности министра обороны стала одним из самых неожиданных кадровых решений Владимира Зеленского. Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на участников закрытого заседания парламентской фракции "Слуга народа", президент лично признался депутатам, что решение далось ему крайне тяжело.

Владимир Зеленский и Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

По словам собеседников издания, Зеленский около десяти минут подбирал слова, объясняя причины увольнения одного из своих ближайших соратников. Главным аргументом стал затяжной конфликт между министром обороны и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Президент якобы заявил, что Министерство обороны и Генеральный штаб фактически перестали работать как единая команда. По его словам, Федоров делал ставку на цифровизацию армии и развитие технологических проектов, тогда как военное руководство настаивало на финансировании конкретных видов вооружения и оперативных потребностей фронта.

Источники утверждают, что взаимные обвинения между Сырским и Федоровым стали системными. Военные жаловались на отсутствие финансирования отдельных операций, тогда как руководство Минобороны уверяло, что необходимые ресурсы уже были выделены, однако использовались неэффективно.

Еще одной причиной кадрового решения президент якобы назвал отсутствие обещанной реформы мобилизации. По данным издания, именно поэтому новым руководителем оборонного ведомства планируют сделать нынешнего министра внутренних дел Игоря Клименко, которому поручат навести порядок в системе комплектования армии.

Собеседники "УП" также утверждают, что Зеленский предупредил депутатов о возможной новой масштабной мобилизации в России осенью и подчеркнул необходимость решить внутренние проблемы Украины до возможного обострения ситуации. В итоге президент сделал выбор в пользу сохранения единой вертикали управления армией, несмотря на политическую цену такого решения.

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