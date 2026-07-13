Банковая спешит сменить Кабмин: почему в этом есть тревожный сигнал

Президент Украины анонсировал изменения в правительстве и отставку руководителя Кабмина Юлии Свириденко. Сама она уже подтвердила намерение покинуть пост. Между тем, в сети и СМИ уже активно обсуждают преемников Свириденко. Главным претендентом на пост премьера называют главу "Нефтегаза" Сергея Корецкого. О чем идет речь и почему такая внезапная отставка? Что изменится в стране после переформатирования Кабмина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Смена правительства в Украине

Такая скорость очень настораживает

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко говорит, что есть несколько мнений на этот счет.

"Первое по поводу отставки правительства. На самом деле, отставка правительства была ко времени еще минимум полгода, а то и больше. Мы видели очень частые отказы Верховной Рады голосовать за правительственные проекты. Мы видели многое, даже не то, чтобы скандалы, а просто отсутствие сотрудничества и взаимопонимания между правительством и парламентом. И соответственно, в ситуации, когда нужно принимать законы, а парламент не воспринимает законы от правительства, это просто невозможно. При том, что принципиальных изменений не происходило, поведение правительство не меняло и, собственно, этот эффект накапливался", – отметил эксперт.

При этом Андрей Еременко отмечает, что Зеленский удерживал Свириденко столько, сколько мог, и даже немного больше.

"Второе, что мне не понравилось, это то, что все сделали внезапно и очень быстро. Вообще, когда проходят быстрые решения, это означает, что скорее всего там решение какое-то не совсем аккуратное, не совсем адекватное. Так как, например, кто мешал спокойно устроить общественное обсуждение на счет того, кто будет премьером? А, что не так с правительством? А, что не так с программой правительства? Хотя на самом деле все так, потому что его просто нет. Соответственно, невозможно оценить, что не так. Но то, что отсутствовало какое-либо обсуждение, а именно сообщение об изменении правительства появилось еще и в воскресенье, это показывает на то, что власти пытаются делать быстрые шаги, чтобы общественная дискуссия не успела их остановить", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Что касается информации о том, что глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий станет новым премьером, то эксперт признает, что о нем достаточно мало сведений. Многие говорят о том факте, что Корецкий успешно работал в "Нафтогазе", что и стало ключевым. Но то, что он специалист в энергетическом секторе не дает всех оснований назначать его именно премьер-министром, фактически на главную должность в стране.

"Напомню, у нас парламентско-президентская республика и главой государства есть, в первую очередь, премьер, а не президент. Как резюме следует сказать, что скорость всех этих принятых решений, и еще и выбранное время, сделанное так, чтобы никто не успел сориентироваться, указывает на то, что там что-то не так. Что именно не так, я сказал. Просто помните, когда делали антинабушные, антифоповские законы, все другие плохие законы, действовали довольно быстро. И сейчас такая очень очень быстрая смена премьера мне сильно не нравится", – резюмировал собеседник портала "Комментарии".

Корецкий – это кандидатура исключительно самого Зеленского

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак говорит, что нового вероятного премьера Корецкого он бы назвал "новым Шмыгалем". К тому же оба – выходцы – из энергетики.

"По причинам. Первая – оглашение смены главы правительства происходит после встречи Зеленского с Трампом, украинской и американской команд. Свириденко за год премьерства сформировала множество эффективных связей с Вашингтоном, именно она сопровождала украинско-американское соглашение о минеральных ресурсах. Вероятнее всего, американо-украинские отношения приобретут новый действенный уровень и их нужно сопровождать. И американцам нужен максимально доверительный человек высокого должностного утра, который не имел коррупционного шлейфа и обладал прямыми выходами на президента Украины. Поэтому его быстро направят послом Украины в США. Кстати, думаю, следует ожидать и назначения нового посла США в Украину", – отметил эксперт.

По его словам, вторая причина – тень экс-главы ОП. Для многих в окружении первого лица Свириденко оставался "человеком Ермака". Даже если оснований так считать после его устранения не было. Юлия Анатольевна быстро сориентировалась в соответствии с новыми балансами в системе власти, но шлейф восприятия она перекрыть не смогла.

"Третья причина – проблемы во взаимодействии с Советом. При всех определенных положительных заслугах Свириденко, а они, безусловно, есть и она точно не самый плохой премьер, ей объективно не удалось наладить оптимальную работу с парламентскими комитетами, депутатскими фракциями и группами интересов внутри них. Она не создала гарантированную и устойчивую собственную опору в парламенте. Есть еще конспиративные предпосылки. Распространяются слухи, что против Свириденко могли работать НАБУ и САП, поэтому это превентивный маневр, но это конспирология пока", – отметил аналитик.

Он заключает, Корецкий – это кандидатура исключительно самого Зеленского. Заперта на него, лишена политических амбиций и глубокой интеграции в определенные конкурирующие группы влияния в окружении президента. К тому же кадровая встряска проектировалась Зеленским еще в Анкаре. Не зря вероятный премьер Сергей Корецкий был в составе делегации Украины на саммит в Анкаре и был на встрече Зеленского с Трампом.

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