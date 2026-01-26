Зеленський змінив склад РНБО: прийняв рішення щодо Шмигаля, Федорова та Малюка

Президент Володимир Зеленський 26 січня оновив персональний склад Ради національної безпеки і оборони України.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Про це йдеться в Указі, оприлюдненому на сайті глави держави.

Зокрема, до складу РНБО введено першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля та міністра оборони Михайла Федорова.

Цим же указом, зі складу РНБО виведено колишнього голову Служби безпеки України Василя Малюка.

"Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування", — йдеться у документі.

Як повідомляв портал "Коментарі", раніше президент Володимир Зеленський підписав Указ, яким оновив склад Ставки верховного головнокомандувача. До Ставки було включено нового міністра оборони Михайла Федорова, а також першого віцепремʼєр-міністра — міністра енергетики Дениса Шмигаля. Натомість Зеленський вивів зі складу Ставки колишнього голову Служби безпеки України Василя Малюка.

