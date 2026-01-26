Зеленский изменил состав СНБО: принял решение по Шмыгалю, Федорову и Малюку

Президент Владимир Зеленский обновил 26 января персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте главы государства.

В частности, в состав СНБО введен первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль и министр обороны Михаил Федоров.

Этим же указом, из состава СНБО выведен бывший глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

"Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования", — говорится в документе.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее президент Владимир Зеленский подписал Указ, кторым обновил состав Ставки верховного главнокомандующего. В Ставку был включен новый министр обороны Михаил Федоров, а также первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль. Зеленский вывел из состава Ставки бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.

