Зеленский изменил состав СНБО: принял решение по Шмыгалю, Федорову и Малюку
НОВОСТИ

Зеленский изменил состав СНБО: принял решение по Шмыгалю, Федорову и Малюку

Указ об изменениях в персональном составе СНБО обнародован на сайте президента

26 января 2026, 21:38
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Владимир Зеленский обновил 26 января персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Зеленский изменил состав СНБО: принял решение по Шмыгалю, Федорову и Малюку

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте главы государства.

В частности, в состав СНБО введен первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль и министр обороны Михаил Федоров.

Этим же указом, из состава СНБО выведен бывший глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

"Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования", — говорится в документе.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее президент Владимир Зеленский подписал Указ, кторым обновил состав Ставки верховного главнокомандующего. В Ставку был включен новый министр обороны Михаил Федоров, а также первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль. Зеленский вывел из состава Ставки бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Напомним, как писало издание "Комментарии", бывший народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который сейчас несет службу в ВСУ, получил государственную награду от президента Владимира Зеленского.

Известно, что с 2022 года политик присоединился к рядам ВСУ и сейчас он командир батальона беспилотных систем 63 ОМБр. Момент вручения награды Олегу Ляшко попал на видео, опубликованное президентом после участия в презентации инициативы по оценке эффективности дроновых подразделений "Е-балы". Кроме Ляшко, наградами отмечены и другие военнослужащие. Президент поблагодарил воинов за эффективность и все результаты, которые дают Украине больше сил.



Источник: https://www.president.gov.ua/documents/802026-58145
