Зеленський підписав новий указ щодо Малюка, Федорова й Шмигаля

Президент Володимир Зеленський підписав Указ, яким оновив склад Ставки верховного головнокомандувача.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, до Ставки включено нового міністра оборони Михайла Федорова, а також першого віцепремʼєр-міністра — міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Натомість Зеленський вивів зі складу Ставки колишнього голову Служби безпеки України Василя Малюка.

"Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування", — йдеться у документі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що в Абу-Дабі відбулася тристороння зустріч української, американської та російської делегацій. Україну представляли секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, лідер фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія та перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця. Про перші деталі переговорів повідомив Рустем Умєров.

За словами секретаря РНБО, зустріч була присвячена параметрам закінчення російської війни та подальшій логіці переговорного процесу "з метою просування до достойного і тривалого миру". Переговори продовжаться завтра.

Секретар РНБО також підкреслив, що українська команда діє злагоджено в рамках завдань, які були поставлені президентом Зеленським.

Як раніше писало видання "Коментарі", українські представники, які зараз перебувають в ОАЕ, доповідають майже щогодини, заявив у черговому відеозверненні президент Володимир Зеленський. Глава держави визначив чіткі рамки для діалогу. Представники України Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія та Сергій Кислиця постійно перебувають на зв’язку.