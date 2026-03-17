Зеленський жорстко відреагував на погрози Ірану

Україна не має жодного страху перед погрозами з боку Ірану. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву в інтерв'ю i24news зробив президент України Володимир Зеленський.

Український лідер нагадав, що за останні чотири роки, тобто від початку повномасштабного російського військового вторгнення в Україну, він уже збився з рахунку від подібних повідомлень.

"Послухайте, нічого нового. Я чув за ці чотири роки багато різних повідомлень. Ми не боїмося жодних таких повідомлень. Ми живемо в таких повідомленнях щодня останні чотири роки, мінімум чотири, але переважно 12 років. Тому для нас це не щось нове", – заявив президент України.

Також президент з упевненістю заявив, що Кремль допомагає Тегерану, постачаючи безпілотники, оскільки у збитому на Близькому Сході "Шахеді" було виявлено російські деталі.

"Так, я впевнений. Ми бачили деякі деталі з одного з "Шахедів", який був знищений в одній з країн Близького Сходу. Це були російські деталі. Ми знаємо це, бо іранці їх не виробляли. Тож я думаю, це означає, що росіяни також допомагають їм, як іранці допомагали їм на самому початку війни, коли вони дали їм "Шахеди"", — зауважив Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський заявив, що для захисту від іранських безпілотників країнам Близького Сходу та Сполучених Штатів потрібні не дефіцитні зенітні ракети, а українські перехоплювачі. Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

Заява прозвучала на тлі дискусій у США щодо запасів озброєнь. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що американська армія може мати брак зброї, оскільки його попередник Джо Байден нібито передав Україні занадто багато військової допомоги. Журналісти запитали Зеленського, чи не турбують його такі слова і чи не свідчать вони про особисте роздратування Трампа щодо України.

Також видання "Коментарі" повідомляло – голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що будь-яка допомога України Ізраїлю, включаючи безпілотники, робить українську територію "законною метою" для ракетних ударів Тегерана.



