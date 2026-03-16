Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Политика президент С чем лукавит президент США: Зеленский ответил на упреки Трампа
НОВОСТИ

С чем лукавит президент США: Зеленский ответил на упреки Трампа

Украинские дроны-перехватчики могут стать ключом к защите Ближнего Востока: Зеленский ответил на заявления Трампа о нехватке американского оружия

16 марта 2026, 07:16
Автор:
Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для защиты от иранских беспилотников странам Ближнего Востока и Соединенным Штатам нужны не дефицитные зенитные ракеты, а украинские перехватчики. Об этом он сказал в интервью CNN.

С чем лукавит президент США: Зеленский ответил на упреки Трампа

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Заявление прозвучало на фоне дискуссий в США по поводу запасов вооружений. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия может испытывать нехватку оружия, поскольку его предшественник Джо Байден якобы передал Украине слишком много военной помощи. Журналисты спросили Зеленского, не беспокоят ли его такие слова и не свидетельствуют ли они о личном раздражении Трампа в отношении Украины.

Украинский президент ответил, что ориентируется только на факты и подчеркнул, что сейчас ключевой задачей для США и государств Ближнего Востока является усиление защиты от массированных атак беспилотников.

"Им нужны перехватчики для борьбы с дронами. Это новые технологии – наши технологии", – отметил Зеленский.

По его словам, Украина никогда не получала от США дронов-перехватчиков и даже не просила их, ведь это относительно новый вид вооружения, разработанный уже во время войны.

В то же время президент напомнил, что Украина получила от США ракеты в систему MIM-104 Patriot и благодарна за эту помощь. Тем не менее, он подчеркнул, что партнеры на Ближнем Востоке имели значительно большие запасы таких ракет.

По словам Зеленского, только во время первой волны атак в течение 24-36 часов там использовали более 800 ракет Patriot. Это больше, чем у Украины за многие месяцы войны.

По мнению президента, именно поэтому будущее противовоздушной обороны — за более дешевыми и более технологичными решениями, в частности, дронами-перехватчиками, которые способны эффективно уничтожать вражеские беспилотники.

