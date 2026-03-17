Зеленский жестко отреагировал на угрозы со стороны Ирана
НОВОСТИ

Зеленский жестко отреагировал на угрозы со стороны Ирана

Президент намекнул, что за годы большой войны с Россией он уже неоднократно слышал разного рода угрозы

17 марта 2026, 07:15
Автор:
Кравцев Сергей

У Украины нет ни малейшего страха перед угрозами со стороны Ирана. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление в интервью i24news сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер напомнил, что за последние четыре года, то есть с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину, он уже сбился со счета от подобных сообщений.

"Послушайте, ничего нового. Я слышал за эти четыре года много разных сообщений. Мы не боимся никаких таких сообщений. Мы живем в таких сообщениях каждый день последние четыре года, минимум четыре, но в основном 12 лет. Поэтому для нас это не что-то новое", – заявил президент Украины.

Также президент с уверенностью заявил, что Кремль помогает Тегерану, поставляя беспилотники, поскольку в сбитом на Ближнем Востоке "Шахеде" были обнаружены российские детали.

"Да, я уверен. Мы видели некоторые детали одного из "Шахедов", который был уничтожен в одной из стран Ближнего Востока. Это были российские детали. Мы знаем это, потому что иранцы их не производили. Поэтому я думаю, это означает, что россияне также помогают им, как иранцы помогали им в самом начале войны, когда они дали им "Шахеды", – отметил Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для защиты от иранских беспилотников странам Ближнего Востока и Соединенным Штатам нужны не дефицитные зенитные ракеты, а украинские перехватчики. Об этом он сказал в интервью CNN.

Заявление прозвучало на фоне дискуссий в США по поводу запасов вооружений. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия может испытывать нехватку оружия, поскольку его предшественник Джо Байден якобы передал Украине слишком много военной помощи. Журналисты спросили Зеленского, не беспокоят ли его такие слова и не свидетельствуют ли они о личном раздражении Трампа в отношении Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – председатель Комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что любая помощь Украины Израилю, включая беспилотники, делает украинскую территорию "законной целью" для ракетных ударов Тегерана.




