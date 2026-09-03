Зеленський заявив про великі звільнення в ГУР та СБУ після перестрілки в Києві

Президент України Володимир Зеленський заявив про кадрові рішення у керівництві Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони після інциденту зі стріляниною між представниками двох структур у Києві.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

У вечірньому відеозверненні Зеленський повідомив, що обговорив ситуацію з генеральним прокурором Русланом Кравченком. За словами президента, у справі вже оголошено дві підозри у справі про стрілянину у Києві.

"Вже є дві підозри учасникам – тим, хто причетний до стрілянини: співробітнику СБУ та співробітнику ГУР. Перевіряються і всі інші обставини того, що сталося, – від першого дня всієї цієї історії", — заявив президент.

Зеленський наголосив, що правоохоронці мають встановити всі обставини конфлікту. Окремо буде проведено службове розслідування, за результатами якого дадуть оцінку діям керівників обох відомств.

"Обидві структури повинні відповідати", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що інцидент стався на тлі спільної роботи українських спецслужб із протидії російським операціям. Раніше повідомлялося, що СБУ та ГУР запобігли теракту, який готувала ФСБ Росії проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який перебував в Україні на День Незалежності.

Однак пізніше стало відомо про перестрілку між представниками СБУ та ГУР у Дніпровському районі Києва. За інформацією джерел "Української правди" унаслідок інциденту троє співробітників ГУР отримали поранення. Правоохоронці також відкрили кримінальне провадження за фактом нападу на співробітників СБУ, які проводили спецоперацію із запобігання теракту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про першу реакцію Зеленського на перестрілку між підрозділами СБУ та ГУР у Києві.