Зеленский заявил о больших увольнениях в ГУР и СБУ после перестрелки в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о кадровых решениях в руководстве Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны после инцидента со стрельбой между представителями двух структур в Киеве.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В вечернем видеообращении Зеленский сообщил, что обсудил ситуацию с генеральным прокурором Русланом Кравченко. По словам президента, по делу уже объявлено два подозрения по делу о стрельбе в Киеве.

"Уже есть два подозрения участникам – тем, кто причастен к стрельбе: сотруднику СБУ и сотруднику ГУР. Проверяются и все прочие обстоятельства произошедшего – с первого дня всей этой истории", — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что правоохранители должны установить все обстоятельства конфликта. Отдельно будет проведено служебное расследование, по результатам которого оценят действия руководителей обоих ведомств.

"Обе структуры должны соответствовать", – сказал Зеленский.

Напомним, что инцидент произошел на фоне совместной работы украинских спецслужб по противодействию российским операциям. Ранее сообщалось, что СБУ и ГУР предотвратили теракт, который готовила ФСБ России против одного из лидеров российского оппозиционного движения, находившегося в Украине на День Независимости.

Однако позже стало известно о перестрелках между представителями СБУ и ГУР в Днепровском районе Киева. По информации источников "Украинской правды" в результате инцидента трое сотрудников ГУР получили ранения. Правоохранители также открыли уголовное производство по факту нападения на сотрудников СБУ, которые проводили спецоперацию по предотвращению теракта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Зеленского на перестрелку между подразделениями СБУ и ГУР в Киеве.