Зеленский заявил о больших увольнениях в ГУР и СБУ после перестрелки в Киеве

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о кадровых решениях в руководстве Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны после инцидента со стрельбой между представителями двух структур в Киеве.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
В вечернем видеообращении Зеленский сообщил, что обсудил ситуацию с генеральным прокурором Русланом Кравченко. По словам президента, по делу уже объявлено два подозрения по делу о стрельбе в Киеве.
Зеленский подчеркнул, что правоохранители должны установить все обстоятельства конфликта. Отдельно будет проведено служебное расследование, по результатам которого оценят действия руководителей обоих ведомств.
Напомним, что инцидент произошел на фоне совместной работы украинских спецслужб по противодействию российским операциям. Ранее сообщалось, что СБУ и ГУР предотвратили теракт, который готовила ФСБ России против одного из лидеров российского оппозиционного движения, находившегося в Украине на День Независимости.
Однако позже стало известно о перестрелках между представителями СБУ и ГУР в Днепровском районе Киева. По информации источников "Украинской правды" в результате инцидента трое сотрудников ГУР получили ранения. Правоохранители также открыли уголовное производство по факту нападения на сотрудников СБУ, которые проводили спецоперацию по предотвращению теракта.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Зеленского на перестрелку между подразделениями СБУ и ГУР в Киеве.