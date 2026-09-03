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Зеленский заявил о больших увольнениях в ГУР и СБУ после перестрелки в Киеве

Владимир Зеленский заявил об увольнении заместителей руководителей ГУР и СБУ после перестрелки между сотрудниками спецслужб в Киеве.

3 сентября 2026, 21:00
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о кадровых решениях в руководстве Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны после инцидента со стрельбой между представителями двух структур в Киеве.

Зеленский заявил о больших увольнениях в ГУР и СБУ после перестрелки в Киеве

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В вечернем видеообращении Зеленский сообщил, что обсудил ситуацию с генеральным прокурором Русланом Кравченко. По словам президента, по делу уже объявлено два подозрения по делу о стрельбе в Киеве.

"Уже есть два подозрения участникам – тем, кто причастен к стрельбе: сотруднику СБУ и сотруднику ГУР. Проверяются и все прочие обстоятельства произошедшего – с первого дня всей этой истории", — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что правоохранители должны установить все обстоятельства конфликта. Отдельно будет проведено служебное расследование, по результатам которого оценят действия руководителей обоих ведомств.

"Обе структуры должны соответствовать", – сказал Зеленский.

Напомним, что инцидент произошел на фоне совместной работы украинских спецслужб по противодействию российским операциям. Ранее сообщалось, что СБУ и ГУР предотвратили теракт, который готовила ФСБ России против одного из лидеров российского оппозиционного движения, находившегося в Украине на День Независимости.

Однако позже стало известно о перестрелках между представителями СБУ и ГУР в Днепровском районе Киева. По информации источников "Украинской правды" в результате инцидента трое сотрудников ГУР получили ранения. Правоохранители также открыли уголовное производство по факту нападения на сотрудников СБУ, которые проводили спецоперацию по предотвращению теракта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Зеленского на перестрелку между подразделениями СБУ и ГУР в Киеве.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20698
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