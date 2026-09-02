З’явилася перша реакція Зеленського на перестрілку між підрозділами СБУ та ГУР у Києві

Президент України Володимир Зеленський уперше публічно відреагував на перестрілку між окремими підрозділами Служби безпеки України та Головного управління розвідки, яка сталася 2 вересня у Києві. Глава держави назвав інцидент "абсолютно ганебною ситуацією" та заявив про необхідність встановити всі обставини.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

За словами Зеленського, він уже обговорив стрілянину між підрозділами СБУ та ГУР у Києві з генеральним прокурором Русланом Кравченком. Деталі конфлікту мають з'ясувати Генеральна прокуратура та Державне бюро розслідувань. Також будуть перевірені свідчення учасників інциденту та проведені внутрішні розслідування в обох спецслужбах.

"Щодо сьогоднішньої абсолютно ганебної ситуації між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася в Києві… будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії, вся ситуація покроково", — сказав президент.

Президент наголосив, що за результатами перевірки мають бути ухвалені відповідні кадрові рішення щодо причетних до конфлікту та керівників спецслужб.

"Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено", — заявив Зеленський.

Що відомо про перестрілку СБУ та ГУР

Про інцидент стало відомо вранці 2 вересня. За даними "Української правди", перестрілка сталася у Дніпровському районі Києва. Попередньо подію пов'язували зі зникненням Степана Каплунова — заступника командира з бойової роботи підрозділу ГУР "Російський добровольчий корпус". Джерела видання також повідомляли про трьох поранених з боку ГУР.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про нічну стрілянину у Києві за участі СБУ та ГУР.