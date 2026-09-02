З’явилася перша реакція Зеленського на перестрілку між підрозділами СБУ та ГУР у Києві

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Президент України Володимир Зеленський уперше публічно відреагував на перестрілку між окремими підрозділами Служби безпеки України та Головного управління розвідки, яка сталася 2 вересня у Києві. Глава держави назвав інцидент "абсолютно ганебною ситуацією" та заявив про необхідність встановити всі обставини.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
За словами Зеленського, він уже обговорив стрілянину між підрозділами СБУ та ГУР у Києві з генеральним прокурором Русланом Кравченком. Деталі конфлікту мають з'ясувати Генеральна прокуратура та Державне бюро розслідувань. Також будуть перевірені свідчення учасників інциденту та проведені внутрішні розслідування в обох спецслужбах.
Президент наголосив, що за результатами перевірки мають бути ухвалені відповідні кадрові рішення щодо причетних до конфлікту та керівників спецслужб.
Про інцидент стало відомо вранці 2 вересня. За даними "Української правди", перестрілка сталася у Дніпровському районі Києва. Попередньо подію пов'язували зі зникненням Степана Каплунова — заступника командира з бойової роботи підрозділу ГУР "Російський добровольчий корпус". Джерела видання також повідомляли про трьох поранених з боку ГУР.