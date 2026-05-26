Зеленський заявив про майбутнє «звільнення Білорусі» на зустрічі з Тихановською

Українська столиця стала центром великої дипломатичної події, зібравши лідерів та представників десятків держав для координації зусиль у регіональній безпеці. Особливу увагу під час міжнародного заходу приділили питанню звільнення сусідніх народів від гібридного та військового тиску з боку Кремля.

Володимир Зеленський і Світлана Тихановська

"Сьогодні в Києві саміт, який об’єднав 24 країни, передусім країни Європи", — наголосив Президент України Володимир Зеленський.

Глава держави підкреслив, що на зустрічі забезпечено повну присутність держав, які мають спільні кордони з Україною. Серед учасників євроінтеграційного та безпекового діалогу — представники Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови та Румунії. Важливим елементом саміту став також фокус на майбутньому білоруського народу.

"Усі наші європейські сусіди представлені", — зазначив лідер країни, окремо згадавши у цьому переліку й Білорусь.

Окремим треком саміту стали прямі переговори українського керівництва з білоруською опозицією. Сторони детально обговорили спроби Кремля розширити використання білоруської території та ресурсів для агресії, а також підтвердили взаємну повагу до суверенітету обох держав.

"Сьогодні саме про це ми говорили зі Світланою Тихановською та її командою, яка відвідує Київ", — повідомив Володимир Зеленський.

Він додав, що європейська спільнота солідарна з прагненням громадян сусідньої країни вийти з-під впливу РФ. За словами Президента, офіційний Київ чітко розділяє дії самопроголошеного режиму та позицію вільних громадян, які допомагають Україні у боротьбі.

"Ми всі підтримуємо прагнення народу Білорусі позбутися російського втручання", — акцентував Глава держави, вказуючи на те, що "Росія намагається зараз ще більше втягнути Білорусь у цю війну проти України".

Україна розраховує на відновлення повноцінних партнерських та безпекових зв'язків із північним сусідом у майбутньому. Ключовою умовою для цього є повне деокупаційне очищення регіону від російського військового та політичного диктату.

"Ми цінуємо кожен прояв підтримки від білорусів для вільної України, — підкреслив Зеленський, висловивши впевненість у майбутньому звільненні регіону, — і знаємо, що буде день, коли між нашими державами знов будуть добросусідські відносини на основі реальної незалежності і України, і Білорусі від Москви".

Він також вкотре спростував будь-які закиди кремлівської пропаганди щодо нібито агресивних намірів Києва стосовно Мінська. Наразі саме український спротив захищає суверенітет усіх держав, що опинилися під загрозою експансії РФ.

"Україна ніколи не була загрозою для Білорусі, — резюмував Президент України. — І ми вдячні тим білорусам, які з Україною зараз, коли вирішується доля і нашої незалежності, і незалежності кожного народу, який межує з Росією".

