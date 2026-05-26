Зеленський заявив про майбутнє «звільнення Білорусі» на зустрічі з Тихановською

Недилько Ксения
Українська столиця стала центром великої дипломатичної події, зібравши лідерів та представників десятків держав для координації зусиль у регіональній безпеці. Особливу увагу під час міжнародного заходу приділили питанню звільнення сусідніх народів від гібридного та військового тиску з боку Кремля.
Володимир Зеленський і Світлана Тихановська
Глава держави підкреслив, що на зустрічі забезпечено повну присутність держав, які мають спільні кордони з Україною. Серед учасників євроінтеграційного та безпекового діалогу — представники Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови та Румунії. Важливим елементом саміту став також фокус на майбутньому білоруського народу.
Окремим треком саміту стали прямі переговори українського керівництва з білоруською опозицією. Сторони детально обговорили спроби Кремля розширити використання білоруської території та ресурсів для агресії, а також підтвердили взаємну повагу до суверенітету обох держав.
Він додав, що європейська спільнота солідарна з прагненням громадян сусідньої країни вийти з-під впливу РФ. За словами Президента, офіційний Київ чітко розділяє дії самопроголошеного режиму та позицію вільних громадян, які допомагають Україні у боротьбі.
Україна розраховує на відновлення повноцінних партнерських та безпекових зв'язків із північним сусідом у майбутньому. Ключовою умовою для цього є повне деокупаційне очищення регіону від російського військового та політичного диктату.
Він також вкотре спростував будь-які закиди кремлівської пропаганди щодо нібито агресивних намірів Києва стосовно Мінська. Наразі саме український спротив захищає суверенітет усіх держав, що опинилися під загрозою експансії РФ.
