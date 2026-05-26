Ознака послаблення чи правильний крок: народний депутат оцінив несподівані переговори Президента з Верховною Радою

Глава держави Володимир Зеленський розпочав серію індивідуальних переговорів із лідерами парламентських сил. Зустрічі проходять у закритому форматі, а до процесу залучено найвище військово-політичне керівництво країни, що підкреслює надзвичайну важливість питань, які винесені на порядок денний.

"Зеленський прямо зараз вже зустрічається з керівниками парламентських фракцій та груп", — повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За інформацією парламентаря, Президент працює не сам. Діалог із представниками законодавчої влади побудовано у форматі почергових аудиєнцій, де з боку Банкової також присутні ключові фігури та силовики.

"Зеленський разом з Арахамією, Стефанчуком та Будановим по черзі проводить зустрічі", — зазначає нардеп, додаючи, що чітко визначений список запрошених містить лідерів різних політичних крил, зокрема Олега Кулініча, Юрія Бойка, Антоніну Славицьку, Ігоря Палицю, Юлію Тимошенко та Дмитра Разумкова. Представника від "Голосу" ще узгоджують, а завершуватиме марафон зустрічей Петро Порошенко.

Такий крок з боку Офісу Президента є унікальним для поточної політичної кон'юнктури. Подібних масштабних індивідуальних консультацій із депутатським корпусом не фіксувалося протягом усього перебування теперішнього гаранта на посаді.

"Такий формат зустрічей — це вперше за 7 років президенства Зеленського", — акцентує Гончаренко.

Попри очевидну необхідність консолідації та відновлення балансу між гілками влади в умовах воєнного стану, політичні експерти та депутати вбачають у цьому кроці компроміс, на який Банкова змушена йти через внутрішні обставини.

"Те, що Зеленський нарешті зустрічається з депутатами і головами фракцій — абсолютно правильна і потрібна річ", — підсумовує народний обранець, додаючи водночас власну оцінку ситуації: — "але це також ознака того, наскільки він послабився".

