Зеленский заявил о предстоящем «освобождении Беларуси» на встрече с Тихановской

Недилько Ксения
Украинская столица стала центром крупного дипломатического события, собрав лидеров и представителей десятков государств для координации усилий региональной безопасности. Особое внимание во время международного мероприятия уделили вопросу освобождения соседних народов от гибридного и военного давления со стороны Кремля.
Владимир Зеленский и Светлана Тихановская
Глава государства подчеркнул, что на встрече обеспечено полное присутствие государств, имеющих общие границы с Украиной. Среди участников евроинтеграционного и диалога безопасности — представители Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы и Румынии. Важным элементом саммита стал также фокус на будущем белорусского народа.
Отдельным треком саммита стали прямые переговоры украинского руководства с оппозицией. Стороны подробно обсудили попытки Кремля расширить использование белорусской территории и ресурсов для агрессии, а также подтвердили взаимное уважение суверенитета обоих государств.
Он добавил, что европейское сообщество солидарно со стремлением граждан соседней страны выйти из-под влияния РФ. По словам Президента, официальный Киев четко разделяет действия самопровозглашенного режима и позиции свободных граждан, которые помогают Украине в борьбе.
Украина рассчитывает на восстановление полноценных партнерских и связей безопасности с северным соседом в будущем. Ключевым условием для этого является полное деоккупационное очищение региона от российского военного и политического диктата.
Он также в очередной раз опроверг любые упреки кремлевской пропаганды относительно якобы агрессивных намерений Киева в отношении Минска. Сейчас именно украинское сопротивление защищает суверенитет всех оказавшихся под угрозой экспансии РФ государств.
