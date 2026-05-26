Украинская столица стала центром крупного дипломатического события, собрав лидеров и представителей десятков государств для координации усилий региональной безопасности. Особое внимание во время международного мероприятия уделили вопросу освобождения соседних народов от гибридного и военного давления со стороны Кремля.

Владимир Зеленский и Светлана Тихановская

"Сегодня в Киеве саммит, объединивший 24 страны, прежде всего страны Европы", — подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что на встрече обеспечено полное присутствие государств, имеющих общие границы с Украиной. Среди участников евроинтеграционного и диалога безопасности — представители Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы и Румынии. Важным элементом саммита стал также фокус на будущем белорусского народа.

"Все наши европейские соседи представлены", — отметил лидер страны, отдельно вспомнив в этом перечне и Беларусь.

Отдельным треком саммита стали прямые переговоры украинского руководства с оппозицией. Стороны подробно обсудили попытки Кремля расширить использование белорусской территории и ресурсов для агрессии, а также подтвердили взаимное уважение суверенитета обоих государств.

"Сегодня именно об этом мы говорили со Светланой Тихановской и ее командой, которая посещает Киев", — сообщил Владимир Зеленский.

Он добавил, что европейское сообщество солидарно со стремлением граждан соседней страны выйти из-под влияния РФ. По словам Президента, официальный Киев четко разделяет действия самопровозглашенного режима и позиции свободных граждан, которые помогают Украине в борьбе.

"Мы все поддерживаем стремление народа Беларуси избавиться от российского вмешательства", — акцентировал Глава государства, указывая на то, что "Россия пытается сейчас еще больше втянуть Беларусь в эту войну против Украины".

Украина рассчитывает на восстановление полноценных партнерских и связей безопасности с северным соседом в будущем. Ключевым условием для этого является полное деоккупационное очищение региона от российского военного и политического диктата.

"Мы ценим каждое проявление поддержки от белорусов для свободной Украины, — подчеркнул Зеленский, выразив уверенность в предстоящем увольнении региона, — и знаем, что будет день, когда между нашими государствами снова будут добрососедские отношения на основе реальной независимости и Украины, и Беларуси от Москвы".

Он также в очередной раз опроверг любые упреки кремлевской пропаганды относительно якобы агрессивных намерений Киева в отношении Минска. Сейчас именно украинское сопротивление защищает суверенитет всех оказавшихся под угрозой экспансии РФ государств.

"Украина никогда не представляла угрозы для Беларуси, — резюмировал Президент Украины. — И мы благодарны тем белорусам, которые с Украиной сейчас, когда решается судьба и нашей независимости, и независимости каждого граничащего с Россией народа".

