Зеленський заінтригував заявою: як будуватиме стосунки з Мадяром
Зеленський заінтригував заявою: як будуватиме стосунки з Мадяром

Президент підтвердив, що розраховує на добре сусідство з Угорщиною після зміни в країні влади

23 квітня 2026, 15:33
Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо зміни політичного ландшафту в Угорщині та окреслив принципи, за якими Київ планує будувати діалог із майбутнім урядом Петера Мадяра. Про це український лідер сказав журналістам під час спілкування у соцмережі.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава держави підтвердив, що вже привітав Петера Мадяра з перемогою та висловив щире бажання налагодити стабільні партнерські відносини між країнами. За словами Зеленського, Україна прагне залишити в минулому дипломатичну напруженість і вийти на рівень "прекрасних, сильних та взаємовигідних" зв’язків.

"Я дійсно бажаю, щоб у нас було добре сусідство. Підтримую народ Угорщини і дуже хочу, щоб були сильні, добрі відносини між угорським народом і українцями. Ми будемо все для цього робити", — акцентував президент.

За його словами, особистий контакт із новим лідером Угорщини є питанням часу та технічних процедур передачі влади.

Наразі в Угорщині триває процес формування нової владної вертикалі.

Одразу після офіційного вступу на посаду, дипломатичні канали обох країн опрацюють формат майбутніх переговорів.

Особиста зустріч із новим прем’єр-міністром Угорщини відбудеться за першої ж можливості.

Оцінюючи підхід до побудови відносин, Зеленський підкреслив, що вони мають бути "двосторонніми" і базуватися на прагматизмі.

"Відносини повинні бути такими, що поважають одне одного, але захищають інтереси кожної сторони. Саме на таких принципах добросусідства ми будемо будувати наше майбутнє", — підсумував Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава української держави Володимир Зеленський висловився щодо потенційного розміщення іноземних військ на лінії зіткнення. Український лідер переконаний, що це зробило б для Росії початок нової війни досить ризикованим.




