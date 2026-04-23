Путін цього боїться, як вогню: Зеленський назвав фактор, який унеможливить подальшу агресію РФ

Кравцев Сергей
Глава української держави Володимир Зеленський висловився щодо потенційного розміщення іноземних військ на лінії зіткнення. Український лідер переконаний, що це зробило б для Росії початок нової війни досить ризикованим.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Володимир Зеленський переконаний: посередництва впливових країн для того, щоб зупинити Путіна, недостатньо.
Йдеться про таких світових лідерів, як президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. При цьому Зеленський додав, що, якщо світ хоче зупинити Путіна, треба сказати йому, що він не має рації.
