Путін цього боїться, як вогню: Зеленський назвав фактор, який унеможливить подальшу агресію РФ

Глава української держави Володимир Зеленський висловився щодо потенційного розміщення іноземних військ на лінії зіткнення. Український лідер переконаний, що це зробило б для Росії початок нової війни досить ризикованим.

"Вони (росіяни – ред.) бояться сил підтримки, баз і міжнародних представників. Якщо такої присутності не буде, жодні слова не зупинять Путіна", — вважає президент.

Володимир Зеленський переконаний: посередництва впливових країн для того, щоб зупинити Путіна, недостатньо.

"Якщо це посередництво, він не відчуває провини. Це велика проблема. Я нікого не змушую обирати сторону. Але справа в тому, що, якщо ми хочемо закінчити війну, ми маємо говорити Путіну, що він неправий. Я не впевнений, що діалоги, побудовані на компромісі, працюють", — зазначив лідер держави.

Йдеться про таких світових лідерів, як президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. При цьому Зеленський додав, що, якщо світ хоче зупинити Путіна, треба сказати йому, що він не має рації.

"Якщо ми почнемо якийсь діалог з Путіним, запитуючи: "Послухайте, ми маємо знайти для вас якийсь компроміс, і чи не будете ви такі люб'язні?", я не впевнений, що це спрацює. Путін винен", – наголосив український лідер.

