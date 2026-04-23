Зеленский заинтриговал заявлением: как будет строить отношения с Мадьяром

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу изменения политического ландшафта в Венгрии и очертил принципы, по которым Киев планирует строить диалог с будущим правительством Петера Мадьяра. Об этом украинский лидер сказал журналистам во время общения в соцсети.

Глава государства подтвердил, что поздравил Петера Мадьяра с победой и выразил искреннее желание наладить стабильные партнерские отношения между странами. По словам Зеленского, Украина стремится оставить в прошлом дипломатическую напряженность и выйти на уровень "прекрасных, сильных и взаимовыгодных" связей.

"Я действительно желаю, чтобы у нас было хорошее соседство. Поддерживаю народ Венгрии и очень хочу, чтобы были сильные, хорошие отношения между венгерским народом и украинцами. Мы будем все для этого делать", — подчеркнул президент.

По его словам, личный контакт с новым лидером Венгрии — вопрос времени и технических процедур передачи власти.

В Венгрии продолжается процесс формирования новой властной вертикали.

Сразу после официального вступления в должность дипломатические каналы обеих стран проработают формат предстоящих переговоров.

Личная встреча с новым премьер-министром Венгрии состоится при первой же возможности.

Оценивая подход к построению отношений, Зеленский подчеркнул, что они должны быть "двусторонними" и основываться на прагматизме.

"Отношения должны быть уважающими друг друга, но защищающими интересы каждой стороны. Именно на таких принципах добрососедства мы будем строить наше будущее", — подытожил Зеленский.

