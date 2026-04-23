Зеленский заинтриговал заявлением: как будет строить отношения с Мадьяром
Зеленский заинтриговал заявлением: как будет строить отношения с Мадьяром

Президент подтвердил, что рассчитывает на хорошее соседство с Венгрией после смены в стране власти

23 апреля 2026, 15:33
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу изменения политического ландшафта в Венгрии и очертил принципы, по которым Киев планирует строить диалог с будущим правительством Петера Мадьяра. Об этом украинский лидер сказал журналистам во время общения в соцсети.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства подтвердил, что поздравил Петера Мадьяра с победой и выразил искреннее желание наладить стабильные партнерские отношения между странами. По словам Зеленского, Украина стремится оставить в прошлом дипломатическую напряженность и выйти на уровень "прекрасных, сильных и взаимовыгодных" связей.

"Я действительно желаю, чтобы у нас было хорошее соседство. Поддерживаю народ Венгрии и очень хочу, чтобы были сильные, хорошие отношения между венгерским народом и украинцами. Мы будем все для этого делать", — подчеркнул президент.

По его словам, личный контакт с новым лидером Венгрии — вопрос времени и технических процедур передачи власти.

В Венгрии продолжается процесс формирования новой властной вертикали.

Сразу после официального вступления в должность дипломатические каналы обеих стран проработают формат предстоящих переговоров.

Личная встреча с новым премьер-министром Венгрии состоится при первой же возможности.

Оценивая подход к построению отношений, Зеленский подчеркнул, что они должны быть "двусторонними" и основываться на прагматизме.

"Отношения должны быть уважающими друг друга, но защищающими интересы каждой стороны. Именно на таких принципах добрососедства мы будем строить наше будущее", — подытожил Зеленский.

Читайте на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский высказался о потенциальном размещении иностранных войск на линии столкновения. Украинский лидер убежден, что это сделало бы для России начало новой войны достаточно рискованным.




