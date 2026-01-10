Зеленський висловився про бажання Європи розпочати діалог з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не заперечує проти відновлення діалогу між європейськими державами та Росією, однак лише за умови, що Москва усвідомлює серйозність таких переговорів і готова нести відповідальність за їхні наслідки. Про це глава держави сказав в інтерв’ю агентству Bloomberg.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Коментуючи заклики окремих європейських лідерів до поновлення контактів із Кремлем, Зеленський підкреслив: будь-які переговори можливі лише за чітко визначених рамок і без імітації дипломатії. За його словами, Україна не виступає проти самого факту спілкування, але воно має бути змістовним і спрямованим на реальні рішення.

"Я не проти того, щоб Європа розмовляла з Росією, особливо зараз, коли відчувається тиск з боку США і водночас у Європі все частіше говорять про гарантії безпеки", — наголосив президент.

Він додав, що нинішня ситуація створює вікно можливостей для серйозних домовленостей, але легковажний підхід може лише зашкодити.

Володимир Зеленський також зазначив, що переговорний процес поступово входить у вирішальну стадію, хоча його остаточний формат і механізми ще не визначені. За його словами, сторони наближаються до моменту, коли доведеться ухвалювати ключові рішення.

"Ми рухаємося до фінального етапу, навіть якщо поки не до кінця розуміємо, як саме він виглядатиме", — підсумував глава держави.

Водночас президент дав зрозуміти, що для України принципово важливо, аби будь-який діалог із Росією не підривав безпекові інтереси країни та не став інструментом затягування часу.

