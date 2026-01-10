logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Зеленський висловився про бажання Європи розпочати діалог з Росією
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський висловився про бажання Європи розпочати діалог з Росією

Президент України окреслив умови, за яких Європа може поновити контакти з Росією

10 січня 2026, 11:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не заперечує проти відновлення діалогу між європейськими державами та Росією, однак лише за умови, що Москва усвідомлює серйозність таких переговорів і готова нести відповідальність за їхні наслідки. Про це глава держави сказав в інтерв’ю агентству Bloomberg.

Зеленський висловився про бажання Європи розпочати діалог з Росією

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Коментуючи заклики окремих європейських лідерів до поновлення контактів із Кремлем, Зеленський підкреслив: будь-які переговори можливі лише за чітко визначених рамок і без імітації дипломатії. За його словами, Україна не виступає проти самого факту спілкування, але воно має бути змістовним і спрямованим на реальні рішення.

"Я не проти того, щоб Європа розмовляла з Росією, особливо зараз, коли відчувається тиск з боку США і водночас у Європі все частіше говорять про гарантії безпеки", — наголосив президент. 

Він додав, що нинішня ситуація створює вікно можливостей для серйозних домовленостей, але легковажний підхід може лише зашкодити.

Володимир Зеленський також зазначив, що переговорний процес поступово входить у вирішальну стадію, хоча його остаточний формат і механізми ще не визначені. За його словами, сторони наближаються до моменту, коли доведеться ухвалювати ключові рішення.

"Ми рухаємося до фінального етапу, навіть якщо поки не до кінця розуміємо, як саме він виглядатиме", — підсумував глава держави.

Водночас президент дав зрозуміти, що для України принципово важливо, аби будь-який діалог із Росією не підривав безпекові інтереси країни та не став інструментом затягування часу.

Читайте також на порталі "Коментарі" - Володимир Зеленський заявив, що Київ розглядає можливість укладення угоди про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами Америки.

Договір має стати частиною ширшої стратегії повоєнного відновлення та зміцнення економічної безпеки. Про це він повідомив у телефонному інтерв’ю агентству Bloomberg.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-09/zelenskiy-says-trump-should-make-free-trade-deal-with-ukraine?srnd=homepage-europe&embedded-checkout=true
Теги:

Новини

Всі новини