Зеленский высказался о желании Европы начать диалог с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не возражает против возобновления диалога между европейскими государствами и Россией, однако при условии, что Москва осознает серьезность таких переговоров и готова нести ответственность за их последствия. Об этом глава государства сказал в интервью агентству Bloomberg.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Комментируя призывы отдельных европейских лидеров к возобновлению контактов с Кремлем, Зеленский подчеркнул: любые переговоры возможны только при четко определенных рамках и без имитации дипломатии. По его словам, Украина не выступает против самого факта общения, но оно должно быть содержательным и направленным на реальные решения.

"Я не против того, чтобы Европа разговаривала с Россией, особенно сейчас, когда ощущается давление со стороны США и в то же время в Европе все чаще говорят о гарантиях безопасности", — подчеркнул президент.

Он добавил, что нынешняя ситуация создает окно возможностей для серьезных договоренностей, но легкомысленный подход может только помешать.

Владимир Зеленский также отметил, что переговорный процесс постепенно входит в решающую стадию, хотя его окончательный формат и механизмы еще не определены. По его словам, стороны приближаются к моменту, когда придется принимать ключевые решения.

"Мы двигаемся к финальному этапу, даже если пока не до конца понимаем, как именно он будет выглядеть", – подытожил глава государства.

В то же время, президент дал понять, что для Украины принципиально важно, чтобы любой диалог с Россией не подрывал интересы страны безопасности и не стал инструментом затягивания времени.

