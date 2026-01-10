logo_ukra

Зеленський хоче обговорити з Трампом угоду про вільну торгівлю: про що йдеться
Зеленський хоче обговорити з Трампом угоду про вільну торгівлю: про що йдеться

Очікується, що угода застосовуватиметься до деяких промислових регіонів України, що дасть країні дуже серйозні козирі

10 січня 2026, 00:03
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розглядає можливість укладення угоди про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами Америки.

Зеленський хоче обговорити з Трампом угоду про вільну торгівлю: про що йдеться

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Договір має стати частиною ширшої стратегії повоєнного відновлення та зміцнення економічної безпеки. Про це він повідомив у телефонному інтерв’ю агентству Bloomberg.

"Угода передбачатиме нульові мита на торгівлю з США і застосовуватиметься до деяких промислових регіонів України, що дасть країні дуже серйозні козирі порівняно з сусідніми державами і потенційно привабить інвестиції та бізнес", — заявив Зеленський. 

За словами президента, конкретні параметри ініціативи ще потребують безпосереднього обговорення з президентом США Дональдом Трампом. Він також підкреслив, що угода про вільну торгівлю може стати додатковим елементом гарантування економічної стабільності України в довгостроковій перспективі.

Видання зазначає, що заява президента пролунала після доповіді секретаря РНБО та головного переговорника України Рустема Умєрова, який напередодні провів телефонні переговори зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером щодо подальших кроків у двосторонній співпраці.

Як повідомляв портал "Коментарі", Україна та Сполучені Штати Америки планують підписати велику угоду про "процвітання" на 800 мільярдів доларів для відновлення країни на зустрічі світових лідерів у Давосі. 

За інформацією джерел, президент України сподівався поїхати до Білого дому наступного тижня, щоб укласти як план економічного процвітання, так і угоду про післявоєнні гарантії безпеки. Однак, європейські партнери з "коаліції охочих" радили Зеленському натомість відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі як більш відповідну альтернативу для зустрічі з Трампом.



Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-09/zelenskiy-says-trump-should-make-free-trade-deal-with-ukraine
