Зеленський розповів, яке завдання поставив Умерову на переговорах у США

Кравцев Сергей
Глава української держави Володимир Зеленський окреслив головні завдання делегації на переговорах у Сполучених Штатах. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента України.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
За його словами, Україна продовжує максимально конструктивно працювати з Америкою, і всі розраховують, що результати зустрічей у Женеві зараз будуть доопрацьовані в Сполучених Штатах.
Рустем Умєров зазначив, що українська делегація вже в дорозі до Сполучених Штатів – для продовження роботи над узгодженням подальших кроків, спрямованих на досягнення справедливого і сталого світу.
За його словами, Україна продовжує системну та конструктивну дипломатичну роботу заради гідного світу.
Зазначимо, раніше агентство "Bloomberg" повідомляло, що українська делегація вирушила до Флориди (США) для подальшого обговорення мирного плану. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації.
Раніше українську делегацію очолював екс-глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Тепер її очолив секретар РНБО України Рустем Умєров. Він разом із першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею зустрінеться зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером у Флориді.