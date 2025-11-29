Зеленський розповів, яке завдання поставив Умерову на переговорах у США

Глава української держави Володимир Зеленський окреслив головні завдання делегації на переговорах у Сполучених Штатах. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента України.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Секретар РНБО України та голова української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів. Сьогодні була доповідь Рустема, і завдання чітке — оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни", — заявив Володимир Зеленський.

За його словами, Україна продовжує максимально конструктивно працювати з Америкою, і всі розраховують, що результати зустрічей у Женеві зараз будуть доопрацьовані в Сполучених Штатах.

"Чекаю на доповідь нашої делегації за підсумками роботи, яка відбудеться цієї неділі. Україна працює заради гідного світу", — додав український лідер.

Рустем Умєров зазначив, що українська делегація вже в дорозі до Сполучених Штатів – для продовження роботи над узгодженням подальших кроків, спрямованих на досягнення справедливого і сталого світу.

"Вранці був на зв'язку з президентом України: доповів про стан підготовки, ключові позиції та очікувані результати наступного етапу переговорів. У США продовжимо узгодження всіх напрацювань, які були сформовані під час зустрічей у Женеві", — додав він.

За його словами, Україна продовжує системну та конструктивну дипломатичну роботу заради гідного світу.

Зазначимо, раніше агентство "Bloomberg" повідомляло, що українська делегація вирушила до Флориди (США) для подальшого обговорення мирного плану. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації.

Раніше українську делегацію очолював екс-глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Тепер її очолив секретар РНБО України Рустем Умєров. Він разом із першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею зустрінеться зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером у Флориді.



