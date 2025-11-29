logo

Уже без Ермака: кого Зеленский отправил в США на переговоры
Уже без Ермака: кого Зеленский отправил в США на переговоры

Bloomberg пишет, что Умеров и Кислица уже отправились во Флориду на переговоры с Уиткоффом

29 ноября 2025, 08:51
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинская делегация отправилась во Флориду (США) для дальнейшего обсуждения мирного плана. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Bloomberg".

Уже без Ермака: кого Зеленский отправил в США на переговоры

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Ранее украинскую делегацию возглавлял экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Теперь же ее возглавил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Он вместе с первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером во Флориде.

Также Уиткофф должен возглавить делегацию США на переговорах в России на следующей неделе.

Читайте также на портале "Комментарии" — после резонансной публикации агентства Bloomberg маски окончательно сняты, ведь стало понятно, кто действительно стоит за "мирным планом" из 28 пунктов. Он был публично предложен США, а на самом деле был разработан в октябре во время встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и россиянина Кирилла Дмитриева. Какие последствия для дипломатического процесса и для Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – специальный посланник президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф, не только подыгрывал Москве в продвижение капитулянтского "мирного" плана, но и фактически сорвал поставки крылатых ракет Tomahawk Украине, дав советы помощнику российского диктатора Владимира Путина, Юрию Ушакову. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-28/ukrainian-team-heads-to-us-for-talks-with-trump-envoy-witkoff?srnd=phx-politics
