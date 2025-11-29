Уже без Ермака: кого Зеленский отправил в США на переговоры

Украинская делегация отправилась во Флориду (США) для дальнейшего обсуждения мирного плана. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Bloomberg".

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Ранее украинскую делегацию возглавлял экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Теперь же ее возглавил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Он вместе с первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером во Флориде.

Также Уиткофф должен возглавить делегацию США на переговорах в России на следующей неделе.

