Зеленский рассказал, какую задачу поставил Умерову на переговорах в США

Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский очертил главные задачи делегации на переговорах в Соединенных Штатах. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По его словам, Украина продолжает максимально конструктивно работать с Америкой, и все рассчитывают, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны в Соединенных Штатах.
В свою очередь Рустем Умеров отметил, что украинская делегация уже в пути в Соединенные Штаты – для продолжения работы над согласованием дальнейших шагов, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира.
По его словам, Украина продолжает системную и конструктивную дипломатическую работу ради достойного мира.
Отметим, ранее агентство "Bloomberg" сообщало, что украинская делегация отправилась во Флориду (США) для дальнейшего обсуждения мирного плана. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации.
Ранее украинскую делегацию возглавлял экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Теперь же ее возглавил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Он вместе с первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером во Флориде.