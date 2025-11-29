Зеленский рассказал, какую задачу поставил Умерову на переговорах в США

Глава украинского государства Владимир Зеленский очертил главные задачи делегации на переговорах в Соединенных Штатах. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты. Сегодня был доклад Рустема, и задача четкая — оперативно и содержательно готовить определение шагов для окончания войны", — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, Украина продолжает максимально конструктивно работать с Америкой, и все рассчитывают, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны в Соединенных Штатах.

"Ожидаю доклад нашей делегации по итогам работы, который состоится в это воскресенье. Украина работает ради достойного мира", — добавил украинский лидер.

В свою очередь Рустем Умеров отметил, что украинская делегация уже в пути в Соединенные Штаты – для продолжения работы над согласованием дальнейших шагов, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира.

"Утром был на связи с президентом Украины: доложил о состоянии подготовки, ключевых позициях и ожидаемых результатах следующего этапа переговоров. В США продолжим согласование всех наработок, которые были сформированы во время встреч в Женеве", — добавил он.

По его словам, Украина продолжает системную и конструктивную дипломатическую работу ради достойного мира.

Отметим, ранее агентство "Bloomberg" сообщало, что украинская делегация отправилась во Флориду (США) для дальнейшего обсуждения мирного плана. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации.

Ранее украинскую делегацию возглавлял экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Теперь же ее возглавил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Он вместе с первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером во Флориде.



