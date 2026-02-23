logo_ukra

Зеленський розповів про нічні СМС: хто пише президенту і коли
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський під час повітряних атак РФ постійно отримує повідомлення від командувача Повітряних сил.

23 лютого 2026, 12:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час нічних атак Росії постійно отримує повідомлення від командувача Повітряних сил Анатолій Кривоножко. За його словами, Кривоножко "есемесить" всю ніч.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC розповів, що під час масованих ударів він постійно перебуває на зв’язку з очільником Повітряних сил.

"Кривоножко мені "есемесить" всю ніч. Гучно розмовляємо, тихо, по-різному. Ми розмовляємо вже такий довгий час. І це залежно від того, інтенсивні удари або не дуже. Якщо інтенсивні удари, по будь-якому регіону, ми спілкуємось. Тобто ніч з паузами для сну", — сказав Зеленський.

Президент в інтерв’ю також розповів про свій розпорядок дня. За його словами, він прокидається близько 6-7 ранку, читає новини, займається фізичними вправами. Зеленський стверджує, що до повномасштабної війни любив бігати на вулиці, однак зараз такої можливості немає.

Окремо Зеленський згадав, що у перші два роки вторгнення фактично жив у бункері. Однак нині президент спускається в укриття лише під час повітряних тривог. Крім того, Зеленський заявив, що планує найближчим часом показати свій бункер журналістам.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський попередив про ризик глобальної війни та відкинув будь-які територіальні поступки заради ілюзорного перемир'я.

Також "Коментарі" писали, що російські агенти орендували квартири поблизу Офісу президента України з наказом убити Володимира Зеленського. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерело, близьке до глави держави



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=-C5PZW9_CV8
