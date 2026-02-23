Зеленський дорікнув партнерам: що вони не так роблять по відношенню до Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міжнародні партнери мають зосередитись на жорсткому стримуванні Росії, а не шукати способів утихомирити Володимир Путін. Про це він сказав в інтерв'ю британській телерадіокомпанії ВВС.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, спроби догодити Москві не дадуть результату.

Володимир Зеленський наголосив, що російське керівництво керується виключно власними інтересами і не має наміру добровільно завершувати війну. Водночас він зазначив: небажання Кремля припиняти бойові дії не означає, що це неможливо – за умови достатнього міжнародного тиску.

Президент також заявив, що дії Росії вже стали початком Третьої світової війни, проте саме Україна сьогодні не дозволяє конфлікту перерости у повномасштабне глобальне протистояння.

Окремо Зеленський відкинув сценарії територіальних поступок заради тимчасової паузи у бойових діях. За його словами, можливий відхід із підконтрольних Києву районів Донецької області призведе до внутрішнього розколу та залишить сотні тисяч громадян без захисту.

Український лідер наголосив, що Київ розраховує на системні та довгострокові гарантії безпеки з боку США. Він зазначив, що такі зобов'язання мають бути закріплені на рівні Конгресу та не залежати від політичної кон'юнктури чи позиції конкретного президента.

