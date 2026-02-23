logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Зеленський дорікнув партнерам: що вони не так роблять по відношенню до Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський дорікнув партнерам: що вони не так роблять по відношенню до Путіна

Президент України попередив про ризик глобальної війни та відкинув будь-які територіальні поступки заради ілюзорного перемир'я

23 лютого 2026, 07:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міжнародні партнери мають зосередитись на жорсткому стримуванні Росії, а не шукати способів утихомирити Володимир Путін. Про це він сказав в інтерв'ю британській телерадіокомпанії ВВС.

Зеленський дорікнув партнерам: що вони не так роблять по відношенню до Путіна

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, спроби догодити Москві не дадуть результату.

Володимир Зеленський наголосив, що російське керівництво керується виключно власними інтересами і не має наміру добровільно завершувати війну. Водночас він зазначив: небажання Кремля припиняти бойові дії не означає, що це неможливо – за умови достатнього міжнародного тиску.                                    

Президент також заявив, що дії Росії вже стали початком Третьої світової війни, проте саме Україна сьогодні не дозволяє конфлікту перерости у повномасштабне глобальне протистояння.                  

Окремо Зеленський відкинув сценарії територіальних поступок заради тимчасової паузи у бойових діях. За його словами, можливий відхід із підконтрольних Києву районів Донецької області призведе до внутрішнього розколу та залишить сотні тисяч громадян без захисту.

Український лідер наголосив, що Київ розраховує на системні та довгострокові гарантії безпеки з боку США. Він зазначив, що такі зобов'язання мають бути закріплені на рівні Конгресу та не залежати від політичної кон'юнктури чи позиції конкретного президента.

Читайте також на порталі "Коментарі" – екс-чиновники США лише зараз розкривають карти: що насправді потрібне Путіну в Україні. експерти детально проаналізували ситуацію.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини