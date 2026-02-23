Зеленский рассказал о ночных СМС: кто пишет президенту и когда

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время ночных атак России постоянно получает уведомления от командующего Воздушными силами Анатолия Кривоножко. По его словам, Кривоножко "есемесит" всю ночь.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью BBC рассказал, что во время массированных ударов он постоянно находится в связи с главой Воздушных сил.

"Кривоножко мне "есемесит" всю ночь. Громко разговариваем, тихо, по-разному. Мы разговариваем уже такое долгое время. И это в зависимости от того, интенсивные удары или не очень. Если интенсивные удары, по любому региону, мы общаемся. То есть ночь с паузами для сна", — сказал Зеленский.

Президент в интервью также рассказал о своем распорядке дня. По его словам, он просыпается около 6-7 утра, читает новости, занимается физическими упражнениями. Зеленский утверждает, что до полномасштабной войны любил бегать по улице, однако сейчас такой возможности нет.

Отдельно Зеленский напомнил, что в первые два года вторжения фактически жил в бункере. Однако сейчас президент спускается в укрытие только во время воздушных тревог. Кроме того, Зеленский заявил, что планирует в ближайшее время показать свой бункер журналистам.

