Зеленський різко відповів на звинувачення Трампа

Президент України Володимир Зеленський знову висловився щодо ранніх неоднозначних заяв президента США Дональда Трампа про те, що він нібито диктатор і винний у війні. Як передає портал "Коментарі", про це глава держави сказав в інтерв'ю BBC.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Під час розмови журналіст запитав президента про часто суперечливі заяви Трампа, нагадавши, що той якось звинуватив українського лідера в тому, що він "диктатор і розпочав війну", повторивши, по суті, заяви глави Кремля Володимира Путіна.

Зеленський після цього засміявся і сказав, що він не диктатор, і не розпочинав війну.

Також в інтерв'ю було порушено тему переговорів. Зокрема, візити спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви та ризик того, щоб США можуть піддатися на російські наративи.

Зеленський підкреслив, що Віткофф частіше зустрічається з українською стороною, ніж з росіянами. Більше того, він мав із Трампом більше зустрічей, ніж Путін.

"Сьогодні я не можу стверджувати це напевно... Тому що Віткофф каже протилежне: що з українською стороною він зустрічався частіше, ніж з росіянами. Це його слова. Дійсно, я мав багато зустрічей з президентом Трампом, тоді як у президента Трампа була лише одна зустріч з Путіним", — заявив президент.

