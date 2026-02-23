logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Зеленський різко відповів на звинувачення Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський різко відповів на звинувачення Трампа

Зеленський заявив, що він не диктатор і не розпочинав війну

23 лютого 2026, 07:16
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський знову висловився щодо ранніх неоднозначних заяв президента США Дональда Трампа про те, що він нібито диктатор і винний у війні. Як передає портал "Коментарі", про це глава держави сказав в інтерв'ю BBC.

Зеленський різко відповів на звинувачення Трампа

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Під час розмови журналіст запитав президента про часто суперечливі заяви Трампа, нагадавши, що той якось звинуватив українського лідера в тому, що він "диктатор і розпочав війну", повторивши, по суті, заяви глави Кремля Володимира Путіна.

Зеленський після цього засміявся і сказав, що він не диктатор, і не розпочинав війну.

Також в інтерв'ю було порушено тему переговорів. Зокрема, візити спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви та ризик того, щоб США можуть піддатися на російські наративи.

Зеленський підкреслив, що Віткофф частіше зустрічається з українською стороною, ніж з росіянами. Більше того, він мав із Трампом більше зустрічей, ніж Путін.

"Сьогодні я не можу стверджувати це напевно... Тому що Віткофф каже протилежне: що з українською стороною він зустрічався частіше, ніж з росіянами. Це його слова. Дійсно, я мав багато зустрічей з президентом Трампом, тоді як у президента Трампа була лише одна зустріч з Путіним", — заявив президент.

Читайте також на порталі "Коментарі" – екс-чиновники США лише зараз розкривають карти: що насправді потрібне Путіну в Україні. експерти детально проаналізували ситуацію.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна не вважає за можливе погодиться на територіальні поступки в обмін на припинення вогню, оскільки російський диктатор Володимир Путін не має наміру завершувати війну. Таку заяву в інтерв'ю ВВС зробив президент Володимир Зеленський.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=-C5PZW9_CV8
Теги:

Новини

Всі новини