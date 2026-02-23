Зеленський різко відповів на звинувачення Трампа

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський знову висловився щодо ранніх неоднозначних заяв президента США Дональда Трампа про те, що він нібито диктатор і винний у війні. Як передає портал "Коментарі", про це глава держави сказав в інтерв'ю BBC.
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Під час розмови журналіст запитав президента про часто суперечливі заяви Трампа, нагадавши, що той якось звинуватив українського лідера в тому, що він "диктатор і розпочав війну", повторивши, по суті, заяви глави Кремля Володимира Путіна.
Зеленський після цього засміявся і сказав, що він не диктатор, і не розпочинав війну.
Також в інтерв'ю було порушено тему переговорів. Зокрема, візити спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви та ризик того, щоб США можуть піддатися на російські наративи.
Зеленський підкреслив, що Віткофф частіше зустрічається з українською стороною, ніж з росіянами. Більше того, він мав із Трампом більше зустрічей, ніж Путін.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна не вважає за можливе погодиться на територіальні поступки в обмін на припинення вогню, оскільки російський диктатор Володимир Путін не має наміру завершувати війну. Таку заяву в інтерв'ю ВВС зробив президент Володимир Зеленський.