Зеленский резко ответил на обвинения Трампа

Зеленский заявил, что он не диктатор и не он начинал войну

23 февраля 2026, 07:16
Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский вновь высказался относительно ранние неоднозначных заявлений президента США Дональда Трампа о том, что он якобы диктатор и виновен в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом глава государства сказал в интервью для BBC.

Зеленский резко ответил на обвинения Трампа

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В ходе разговора журналист спросил президента о часто противоречивых заявлениях Трампа, напомнив, что тот как-то обвинил украинского лидера в том, что он "диктатор и начал войну", повторив по сути заявления главы Кремля Владимира Путина.

Зеленский после этого рассмеялся и сказал, что он не диктатор, и он не начинал войну.

Также в интервью была затронута тема переговоров. В частности, визиты спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Москву и риск того, чтобы США могут поддаться на российские наративы.

Зеленский подчеркнул, что Уиткофф чаще видится с украинской стороной, чем с россиянами. Более того, он имел с Трампом больше встреч, чем Путин.

"Сегодня я не могу утверждать это наверняка... Потому что Уиткофф говорит обратное: что с украинской стороной он встречался чаще, чем с россиянами. Это его слова. Действительно, у меня было много встреч с президентом Трампом, тогда как у президента Трампа была лишь одна встреча с Путиным", — заявил президент.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-C5PZW9_CV8
