“Зеленський ретельно “зачищає” конкурентів”: яку ціль переслідує президент

У четвер, 16 липня, Рада призначила нового прем’єр-міністра та склад уряду, окрім деяких міністрів.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, чому президент України Володимир Зеленський призначає управлінців, яких ніхто не знає. За його словами, це стиль президента.

“Зеленський свідомо обирає ноунеймів. На мою думку, одна з головних цілей кадрових призначень для Зеленського, це змінювати тих, хто стає занадто добре видимі і потенційно політично популярними. І тому він завжди обирає ноунеймів, а коли ноунейм перестає бути ноунеймом, його кудись задвигають”, — зазначив політик і додав, що це спостерігається уже восьмий рік, тож немає чому дивуватися.

Народний депутат зазначив, що загалом на папері це виглядає як серйозні зміни. А в реальності таких великих змін не буде.

“У нас як був прем'єр-міністром Зеленський, так і залишився. Як був міністром оборони, міністром закордонних справ і так далі — Зеленський, так він насправді і залишиться”, — пояснив політик.

Також народний депутат розповів, хто у вертикалі влади може легко втратити посаду.

“Кожен раз, коли Зеленський у когось бачить якісь політичні амбіції, ця людина доволі швидко втрачає свою посаду. Або взагалі, або її переводять на якусь посаду, де їй набагато складніше ці амбіції підкріплювати і розвивати. Тому в цьому шоу імені Зеленського має бути тільки одна зірка — він сам. І тому він ретельно зачищає всіх, хто, як йому, здається, може скласти якусь конкуренцію”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Зеленський заявив про кандидата на посаду міністра оборони.