"Зеленский тщательно "зачищает" конкурентов": какую цель преследует президент

В четверг, 16 июля, Рада назначила нового премьер-министра и состав правительства, кроме некоторых министров.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, почему президент Украины Владимир Зеленский назначает управленцев, которых никто не знает. По его словам, это стиль президента.

"Зеленский сознательно выбирает ноунеймов. По моему мнению, одна из главных целей кадровых назначений для Зеленского, это менять тех, кто становится слишком хорошо видимыми и потенциально политически популярными. И поэтому он всегда выбирает ноунеймов, а когда ноунейм перестает быть ноунеймом, его куда-то задвигают", — отметил политик и добавил, что это наблюдается уже восьмой год, так что нечему удивляться.

Народный депутат отметил, что в целом на бумаге это выглядит серьезными изменениями. А в реальности таких больших перемен не будет.

"У нас как был премьер-министром Зеленский, так и остался. Как был министром обороны, министром иностранных дел и так далее – Зеленский, так он на самом деле и останется", – пояснил политик.

Также народный депутат рассказал, кто в вертикали власти может легко лишиться должности.

"Каждый раз, когда Зеленский у кого-то видит какие-то политические амбиции, этот человек довольно быстро теряет свою должность. Или вообще, или его переводят на какую-то должность, где ему гораздо сложнее эти амбиции подкреплять и развивать. Поэтому в этом шоу имени Зеленского должна быть только одна звезда – он сам. И поэтому он тщательно зачищает всех, кто, как ему кажется, может составить какую-то конкуренцию”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленский заявил о кандидате на должность министра обороны.