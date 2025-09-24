Зеленський публічно дорікнув Сі: що заявив в ООН

Китай є могутньою державою, від якої повністю залежить сучасна Російська Федерація. І Пекін має всі нагоди змусити Кремль зупинити війну проти України. Але він ці можливості не використовує. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву під час засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй зробив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Якби Китай справді хотів, щоб ця війна закінчилася, він зміг би Москву змусити зупинити це вторгнення. Без Китаю путінська Росія — це ніщо, але Китай залишається мовчазним і відстороненим замість того, щоб діяти заради миру", — сказав президент.

Глава держави додав, що російський диктатор Путін боїться постати перед Україною та світом. Натомість він відправляє на важливі події делегації, які не можуть і не хочуть зупинити кровопролиття.

"Представник Росії тут присутній, але звісно, не той, хто приймає справжні рішення. Ця людина боїться сидіти віч-на-віч з Україною та миром і відверто визнати, що вона хоче тільки війни", – підкреслив Зеленський.

Крім того, як зазначив український лідер, коли Путін з'являється за кордоном – у Пекіні чи десь в інших містах, то "тільки для того, щоб виграти більше часу для вбивств, прикидаючись, ніби він шукає дипломатії".

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що Україна має можливість повернути всі території, нині окуповані Росією, за підтримки Європейського Союзу та НАТО. Відповідне повідомлення він оприлюднив у соцмережі Truth Social.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Зеленський зробив заяву про альтернативу Будапештському меморандуму: чим вже зайнялася Україна.



