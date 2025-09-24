logo_ukra

BTC/USD

112614

ETH/USD

4180.79

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.8

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Зеленський публічно дорікнув Сі: що заявив в ООН
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський публічно дорікнув Сі: що заявив в ООН

Президент натякнув, що за бажання Пекін міг би вже давно змусити Путіна припинити війну

24 вересня 2025, 07:08 comments1065
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китай є могутньою державою, від якої повністю залежить сучасна Російська Федерація. І Пекін має всі нагоди змусити Кремль зупинити війну проти України. Але він ці можливості не використовує. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву під час засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй зробив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський публічно дорікнув Сі: що заявив в ООН

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Якби Китай справді хотів, щоб ця війна закінчилася, він зміг би Москву змусити зупинити це вторгнення. Без Китаю путінська Росія — це ніщо, але Китай залишається мовчазним і відстороненим замість того, щоб діяти заради миру", — сказав президент.

Глава держави додав, що російський диктатор Путін боїться постати перед Україною та світом. Натомість він відправляє на важливі події делегації, які не можуть і не хочуть зупинити кровопролиття.

"Представник Росії тут присутній, але звісно, не той, хто приймає справжні рішення. Ця людина боїться сидіти віч-на-віч з Україною та миром і відверто визнати, що вона хоче тільки війни", – підкреслив Зеленський.

Крім того, як зазначив український лідер, коли Путін з'являється за кордоном – у Пекіні чи десь в інших містах, то "тільки для того, щоб виграти більше часу для вбивств, прикидаючись, ніби він шукає дипломатії".

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що Україна має можливість повернути всі території, нині окуповані Росією, за підтримки Європейського Союзу та НАТО. Відповідне повідомлення він оприлюднив у соцмережі Truth Social.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Зеленський зробив заяву про альтернативу Будапештському меморандуму: чим вже зайнялася Україна.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини